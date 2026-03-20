Giá quặng sắt giảm xuống 807,5 CNY/tấn khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách tại cảng Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên giảm 0,55% trong phiên 19/3/2026 khi áp lực nguồn cung hạ nhiệt nhờ các điều chỉnh quy định đối với quặng Jimblebar tại Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 19/3/2026, thị trường quặng sắt ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khi các biện pháp điều chỉnh chính sách tại cảng của Trung Quốc đối với hàng Jimblebar bắt đầu phát huy tác dụng. Động thái này giúp giải tỏa phần nào áp lực nguồn cung trong ngắn hạn, dù triển vọng tiêu thụ thép dài hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã giảm 0,55%, xuống mức 807,5 CNY/tấn (tương đương 117,04 USD). Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 4 trên Sàn Giao dịch Singapore ghi nhận mức tăng nhẹ 0,24%, đạt 107,05 USD/tấn.

Việc điều chỉnh các quy định mua đối với các lô hàng Jimblebar của BHP Group đang lưu kho tại các cảng Trung Quốc được xem là nguyên nhân chính khiến tâm lý thị trường hạ nhiệt. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng các lô hàng vận chuyển bằng đường biển vẫn chưa được nối lại hoàn toàn, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong thời gian tới nếu nguồn cung thắt chặt trở lại.

Áp lực từ nhu cầu và sản lượng thép

Theo báo cáo từ Shanghai Metals Market, sản lượng gang nóng trung bình hàng ngày tại 242 nhà máy thép được khảo sát đã tăng thêm 38.000 tấn so với tuần trước. Mặc dù sản lượng có xu hướng tăng, nhưng mức giá giao ngay duy trì ở ngưỡng cao đang gây trở ngại cho hoạt động giao dịch thực tế trên thị trường.

Đáng chú ý, Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc dự báo nhu cầu thép nội địa của quốc gia này sẽ giảm khoảng 1% trong năm 2026. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu thép cũng được nhận định sẽ có xu hướng đi xuống so với năm 2025, tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào.

Thị trường nguyên liệu và sản phẩm thép liên quan

Bên cạnh quặng sắt, các mặt hàng nguyên liệu và thép thành phẩm khác trên sàn DCE và Thượng Hải đồng loạt ghi nhận sắc đỏ:

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức thay đổi (%) Than luyện cốc DCE -1,15% Than cốc DCE -0,84% Thép cây SHFE -0,51% Thép cuộn cán nóng SHFE -0,36% Thép không gỉ SHFE -1,42%

Ở một diễn biến khác, một giao dịch không thường xuyên với khối lượng khoảng 172.000 tấn quặng Jimblebar Fines đã được chuyển tới India do mức giá cạnh tranh. Cùng lúc đó, tập đoàn China Mineral Resources Group (CMRG) cũng đang mở rộng phạm vi điều chỉnh các điều khoản cung ứng cho năm 2026 đối với nhiều loại sản phẩm khác.

Trên thị trường quốc tế, Colombia đã có động thái bảo hộ sản xuất trong nước khi áp thuế 35% đối với 14 mặt hàng thép và sản phẩm kim loại nhập khẩu từ các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với nước này, gây thêm biến động cho dòng chảy thương mại thép toàn cầu.