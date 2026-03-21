Giá quặng sắt giảm xuống 807,5 CNY/tấn sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách cảng Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên giảm 0,55% trong phiên 19/3/2026 do áp lực nguồn cung hạ nhiệt. Việc Trung Quốc thay đổi quy định với quặng Jimblebar đang tác động mạnh đến thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/3/2026 khi áp lực về nguồn cung tại các cảng Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi một đơn vị thu mua quy mô lớn tại quốc gia này thực hiện điều chỉnh các quy định liên quan đến mặt hàng quặng sắt Jimblebar, góp phần ổn định tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Biến động trái chiều trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,55%, chốt phiên ở mức 807,5 CNY/tấn (tương đương 117,04 USD). Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Singapore, hợp đồng chuẩn giao tháng 4 lại ghi nhận mức tăng nhẹ 0,24%, đạt 107,05 USD/tấn.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc China Mineral Resources Group (CMRG) – đơn vị mua quặng sắt tập trung của Trung Quốc – mở rộng phạm vi điều chỉnh các điều khoản cung ứng. Cụ thể, các quy định mua đối với lô hàng Jimblebar của BHP Group đang lưu kho tại các cảng đã được nới lỏng, giúp giải tỏa lo ngại thiếu hụt hàng hóa cục bộ.

Sản lượng gang nóng tăng trưởng trong bối cảnh cung cầu thắt chặt

Theo báo cáo từ Shanghai Metals Market, sản lượng gang nóng trung bình hàng ngày tại 242 nhà máy thép được khảo sát đã tăng thêm 38.000 tấn so với tuần trước. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần tới. Tuy nhiên, mức giá giao ngay hiện vẫn duy trì ở ngưỡng cao, điều này có thể gây cản trở cho các hoạt động giao dịch trực tiếp trên thị trường vật chất.

Đáng chú ý, một dòng chảy thương mại không thường xuyên đã xuất hiện khi khoảng 172.000 tấn quặng Jimblebar Fines đang được vận chuyển tới India. Nguyên nhân được xác định là do mức giá của sản phẩm này đang trở nên hấp dẫn hơn so với các nguồn cung khác. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng việc vận chuyển bằng đường biển vẫn chưa được nối lại hoàn toàn, có thể khiến nguồn cung thắt chặt trở lại trong tương lai gần.

Triển vọng tiêu thụ thép và diễn biến các mặt hàng liên quan

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc dự báo nhu cầu thép nội địa có thể giảm khoảng 1% trong năm 2026. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu thép của nước này cũng được nhận định sẽ sụt giảm so với năm 2025. Tại thị trường quốc tế, Colombia đã có động thái bảo hộ khi áp thuế 35% đối với 14 mặt hàng thép và kim loại nhập khẩu từ các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do.

Bảng tổng hợp biến động các mặt hàng liên quan trên sàn giao dịch Trung Quốc:

| Mặt hàng | Sàn giao dịch | Mức biến động | Than luyện cốc DCE Giảm 1,15% Than cốc DCE Giảm 0,84% Thép cây Thượng Hải Giảm 0,51% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải Giảm 0,36% Thép không gỉ Thượng Hải Giảm 1,42%

Nhìn chung, thị trường nguyên liệu đầu vào cho ngành thép đang chịu áp lực điều chỉnh đồng loạt. Việc nhu cầu tiêu thụ hạ nhiệt cùng với những rào cản thương mại mới từ các quốc gia như Colombia đang tạo ra thách thức lớn cho đà phục hồi của giá quặng sắt trong dài hạn.