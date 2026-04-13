Giá quặng sắt ngày 10/4/2026: Sàn Đại Liên giảm gần 6% trong tuần Thị trường quặng sắt ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp do áp lực tồn kho tại cảng duy trì mức cao và triển vọng nguồn cung dồi dào từ các tập đoàn khai khoáng lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4/2026, giá quặng sắt trên các thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng đi xuống, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Tại sàn giao dịch Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,33% xuống mức 753,5 nhân dân tệ/tấn. Tính chung trong tuần, mặt hàng này đã mất 5,9% giá trị, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng một năm qua.

Áp lực từ nguồn cung và tồn kho tại cảng

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt duy trì ở mức 103,7 USD/tấn. Dự kiến trong tuần này, giá quặng sắt tại đây giảm khoảng 1,7%, mức sụt giảm lớn nhất trong hai tháng trở lại đây. Nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này là do lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc hiện đang tiệm cận mức kỷ lục, trong khi nhu cầu tiêu thụ thực tế vẫn chưa có sự bứt phá mạnh mẽ.

Thêm vào đó, tâm lý thị trường còn chịu ảnh hưởng từ các cuộc đàm phán cung ứng. Đáng chú ý là cuộc gặp giữa CEO sắp nhậm chức của tập đoàn BHP và lãnh đạo Chinalco tại Bắc Kinh vào ngày 9/4. Những tiến triển trong hợp đồng giữa doanh nghiệp mua quặng sắt nhà nước Trung Quốc và các tập đoàn khai khoáng hàng đầu được kỳ vọng sẽ làm gia tăng nguồn cung trên thị trường giao ngay, từ đó gây áp lực giảm giá sâu hơn.

Tác động từ dữ liệu kinh tế vĩ mô Trung Quốc

Mặc dù dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc có những tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của thị trường hàng hóa. Giá xuất xưởng tại Trung Quốc trong tháng 3/2026 đã ghi nhận mức tăng trở lại sau hơn ba năm liên tục sụt giảm, phản ánh chi phí sản xuất đang gia tăng. Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính cảnh báo rằng chỉ số này tăng chủ yếu do chi phí đầu vào đẩy lên cao (cost-push inflation), thay vì đến từ nhu cầu tiêu thụ nội địa phục hồi mạnh.

Diễn biến các mặt hàng liên quan

Thị trường các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng ghi nhận biến động tiêu cực khi giá than luyện cốc và than cốc đều giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Tại sàn Thượng Hải, giá thép diễn biến trái chiều: trong khi một số mặt hàng thép xây dựng giảm nhẹ thì thép không gỉ lại có sự điều chỉnh tăng.

Dù sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu quặng sắt – đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại đáng kể. Điều này củng cố thêm nhận định của các nhà phân tích về một giai đoạn dư cung ngắn hạn trên thị trường quặng sắt quốc tế.