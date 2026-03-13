Giá quặng sắt ngày 12/3 tăng lên 105,2 USD/tấn khi các nhà máy tại Hà Bắc khôi phục sản xuất Giá quặng sắt thế giới tăng nhờ kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc phục hồi sau khi các nhà máy thép tại Hà Bắc hoàn tất đợt kiểm tra an toàn và môi trường.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận mức tăng đồng thuận trên các sàn giao dịch lớn trong phiên ngày 12/3/2026. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn gián đoạn tạm thời.

Diễn biến giá quặng sắt trên thị trường quốc tế

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 - kỳ hạn được giao dịch sôi động nhất - đã tăng 1,34%, chốt phiên ở mức 795,5 CNY/tấn (tương đương khoảng 115,68 USD/tấn). Cùng thời điểm, trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng 1,01%, đạt 105,2 USD/tấn.

Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy thép tại tỉnh Hà Bắc - trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc - đã hoàn tất các đợt kiểm tra an toàn và môi trường. Trước đó, sản lượng gang nóng tại khu vực bao quanh thủ đô Bắc Kinh đã sụt giảm do các nhà máy phải tạm thời giảm công suất để phục vụ các đợt kiểm tra trong thời gian diễn ra các cuộc họp quan trọng của chính phủ.

Kỳ vọng nhu cầu từ ngành xây dựng tăng 17%

Theo báo cáo từ Shanghai Metals Market, khi các cuộc kiểm tra kết thúc, các nhà máy đã bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất bình thường. Giới phân tích dự báo nhu cầu quặng sắt sẽ tăng trở lại trong tuần tới khi sản lượng gang nóng phục hồi và hoạt động xây dựng cải thiện nhờ thời tiết ấm lên.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy, các doanh nghiệp xây dựng dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 5,64 triệu tấn thép trong tháng 3, tăng 17% so với tháng trước. Đây là xu hướng mang tính chu kỳ khi các công trình tái khởi động và các nhà máy đẩy mạnh sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bảng giá các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thép ngày 12/3/2026

Mặt hàng Sàn giao dịch Biến động Mức giá Quặng sắt (tháng 5) Đại Liên +1,34% 795,5 CNY/tấn Quặng sắt (tháng 4) Singapore +1,01% 105,2 USD/tấn Than luyện cốc Đại Liên +2,13% - Than cốc Đại Liên +1,56% - Thép cây Thượng Hải +0,42% -

Rủi ro từ sự suy yếu của ngành công nghiệp ô tô

Mặc dù triển vọng ngắn hạn khả quan, thị trường vẫn đối mặt với áp lực từ lĩnh vực sản xuất ô tô. Doanh số bán ô tô bán buôn của Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm 15%. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran đang làm suy yếu triển vọng xuất khẩu xe nguyên chiếc của nước này.

Trong những năm gần đây, ngành ô tô đã trở thành trụ cột tiêu thụ thép quan trọng, giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm từ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Do đó, sự suy yếu của lĩnh vực này có thể hạn chế đà tăng của giá quặng sắt trong thời gian tới.

Đối với các nhóm nguyên liệu khác, giá than luyện cốc và than cốc trên sàn Đại Liên lần lượt tăng 2,13% và 1,56%. Tại Thượng Hải, thép cuộn cán nóng tăng 0,37% và thép không gỉ tăng 0,88%, trong khi thép dây là mặt hàng hiếm hoi giảm nhẹ 0,21%.