Giá quặng sắt ngày 16/4/2026 tăng 3,1% nhờ dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận mức tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP quý I đạt 5%, vượt xa các dự báo tài chính trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 16/4/2026, giá hợp đồng tương lai quặng sắt tăng mạnh nhờ các số liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc. Diễn biến này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cùng kỳ vọng về việc cải thiện biên lợi nhuận tại các nhà máy thép sau khi sản lượng thép thô trong nước sụt giảm.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã tăng 3,1%, đạt mức 782,5 CNY/tấn (tương đương 114,79 USD/tấn). Tại thị trường Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 5 trên sàn SGX cũng ghi nhận mức tăng 1,86%, đạt 106,15 USD/tấn.

Tâm lý lạc quan trên thị trường kim loại còn được củng cố bởi các thông tin địa chính trị. Chính quyền Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Dù cảnh báo sẽ gia tăng áp lực kinh tế nếu Tehran giữ lập trường cứng rắn, nhưng kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng đã góp phần cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư trong ngày thứ Năm.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 5% trong quý I so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt qua các dự báo của giới phân tích, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách đang phải chuẩn bị các kịch bản đối phó với tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Đáng chú ý, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đã giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2025, xuống mức 87,04 triệu tấn. Đây là mức sản lượng thấp nhất của tháng 3 tính từ năm 2020. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do biên lợi nhuận của các nhà máy bị thu hẹp và khối lượng xuất khẩu sụt giảm dưới tác động của căng thẳng địa chính trị.

Kiểm soát dư thừa công suất và giá các mặt hàng liên quan

Việc giảm sản lượng tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp đẩy giá thép toàn cầu hồi phục, giảm bớt áp lực từ khối lượng xuất khẩu lớn của nước này trong quá khứ. Trong tháng 3/2026, chính phủ Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép để bình ổn thị trường.

Theo sát đà tăng của quặng sắt, giá các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn DCE cũng đồng loạt đi lên. Than luyện cốc tăng 2,32% và giá than cốc tăng 1,94%. Tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, diễn biến của các sản phẩm thép chủ chốt như sau:

Thép cây: Tăng 1,06%

Tăng 1,06% Thép cuộn cán nóng: Tăng 1,22%

Tăng 1,22% Thép dây: Tăng 0,43%

Tăng 0,43% Thép không gỉ: Giữ mức ổn định, gần như không thay đổi.

Thị trường hiện đang đổ dồn sự chú ý vào các động thái tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong việc triển khai các gói kích thích kinh tế bổ sung để duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo của năm 2026.