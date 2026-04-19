Giá quặng sắt ngày 16/4/2026 tăng 3,1% nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc Giá quặng sắt thế giới đồng loạt tăng điểm sau khi Trung Quốc công bố GDP quý I tăng trưởng 5%. Việc cắt giảm sản lượng thép thô nội địa cũng góp phần cải thiện kỳ vọng lợi nhuận.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch ngày 16/04/2026. Động lực chính đến từ các số liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc vượt dự báo, kết hợp với xu hướng thắt chặt nguồn cung thép thô từ quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới này nhằm ổn định thị trường.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 - mã hàng hóa được giao dịch nhiều nhất - đã tăng 3,1%, lên mức 782,5 CNY/tấn (tương đương 114,79 USD/tấn). Cùng thời điểm, trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX), giá hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 5 cũng tăng 1,86%, đạt ngưỡng 106,15 USD/tấn.

Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 16/4/2026

Động lực từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị

Tâm lý thị trường được củng cố sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế quý I/2026 với mức tăng trưởng GDP đạt 5% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua các dự báo của giới phân tích. Kết quả này cho thấy sự thích nghi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trước những biến động từ khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, các thông điệp từ Chính quyền Tổng thống Trump về việc tìm kiếm thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã cải thiện đáng kể tâm lý của các nhà đầu tư kim loại. Dù cảnh báo về áp lực kinh tế nếu Tehran giữ lập trường cứng rắn, nhưng triển vọng hạ nhiệt căng thẳng đã tạo ra làn sóng lạc quan trên thị trường hàng hóa trong ngày thứ Năm.

Nguồn cung thép thô Trung Quốc xuống thấp kỷ lục

Trong tháng 3/2026, sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn 87,04 triệu tấn. Đây là mức sản lượng tháng 3 thấp nhất của nước này kể từ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận của các nhà máy thu hẹp và áp lực từ xuất khẩu giảm sút.

Việc chủ động kiểm soát tình trạng dư thừa công suất theo cam kết từ tháng 3/2026 của Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ giúp giá thép toàn cầu hồi phục. Trước đó, khối lượng xuất khẩu lớn từ Trung Quốc từng gây áp lực giảm giá mạnh, khiến các nhà máy thép quốc tế gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận.

Diễn biến các mặt hàng liên quan

Cùng với quặng sắt, giá các nguyên liệu đầu vào và sản phẩm thép khác cũng ghi nhận xu hướng tăng:

| Mặt hàng | Sàn giao dịch | Mức biến động | Than luyện cốc DCE Tăng 2,32% Than cốc DCE Tăng 1,94% Thép cây Thượng Hải Tăng 1,06% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải Tăng 1,22% Thép dây Thượng Hải Tăng 0,43%

Ngược lại với xu hướng chung, giá thép không gỉ trên các sàn giao dịch tương lai gần như không thay đổi, giữ mức ổn định so với phiên trước đó.