Giá quặng sắt ngày 20/05 phục hồi tại Đại Liên nhờ kỳ vọng sản lượng gang nóng tăng Kết thúc phiên 20/05, giá quặng sắt tại Trung Quốc phục hồi sau chuỗi giảm điểm, trong khi giá giao dịch tại Singapore tiếp tục đi xuống do áp lực nhu cầu yếu.

Trong phiên giao dịch ngày 20/05, thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận sự phân hóa giữa các sàn giao dịch lớn. Sau chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp, giá quặng sắt tại Trung Quốc đã phục hồi nhẹ nhờ những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất gang nóng tại các nhà máy luyện kim.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất đã chốt phiên ở mức 800 CNY/tấn, tăng 0,19%. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với Sàn Singapore, nơi giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 giảm 0,41% xuống còn 107,35 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp.

Sàn giao dịch Hợp đồng Giá chốt phiên Biến động Đại Liên (DCE) Tháng 9 800 CNY/tấn +0,19% Singapore Tháng 6 107,35 USD/tấn -0,41%

Đà phục hồi tại thị trường nội địa Trung Quốc chủ yếu dựa trên báo cáo của Shanghai Metals Market về việc khôi phục hoạt động của các lò cao. Cụ thể, trong tuần này có bốn lò cao tại Trung Quốc tái khởi động sau thời gian bảo trì, trong khi chỉ có hai lò bắt đầu quy trình sửa chữa. Sản lượng gang nóng tăng được xem là chỉ báo quan trọng cho nhu cầu tiêu thụ quặng sắt trong ngắn hạn.

Rủi ro từ nhu cầu tiêu thụ và chính sách tiền tệ

Mặc dù có tín hiệu phục hồi từ phía cung, các chuyên gia từ ANZ Research cảnh báo về những lo ngại nhu cầu suy yếu. Giá năng lượng duy trì ở mức cao đang gây áp lực lên người tiêu dùng toàn cầu và trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu thép của Trung Quốc. Về phía chính sách, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn tháng thứ 12 liên tiếp, cho thấy các nhà hoạch định chính sách chưa vội vàng thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn.

Tác động của thiên tai đến chuỗi cung ứng

Tình hình thời tiết cực đoan tại khu vực miền Nam và miền Trung Trung Quốc cũng đang gây trở ngại cho thị trường. Mưa lớn và lũ lụt tại các vùng sản xuất thép trọng điểm như Quý Châu, Quảng Tây và Hồ Bắc đã khiến ít nhất 21 người tử vong, đồng thời làm gián đoạn hệ thống giao thông và nguồn cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động logistics của ngành thép.

Thị trường nguyên liệu và các sản phẩm thép liên quan

Trên Sàn Đại Liên, các nhóm nguyên liệu sản xuất thép khác ghi nhận mức tăng nhẹ: giá than luyện cốc tăng 0,29% và than cốc tăng 0,28%. Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, diễn biến giá các sản phẩm thép có sự xáo trộn: