Giá quặng sắt ngày 22/4 duy trì ổn định ở mức 115,37 USD mỗi tấn Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến đi ngang trong phiên sáng 22/4. Dù nguồn cung dự kiến tăng sau đàm phán, nhu cầu tích trữ trước kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc vẫn đóng vai trò lực đỡ quan trọng.

Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận trạng thái ổn định trong phiên giao dịch sáng ngày 22/4. Sự cân bằng giữa triển vọng nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu thụ ngắn hạn từ các nhà máy thép Trung Quốc đã giữ giá mặt hàng này không có biến động lớn.

Diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất ghi nhận mức tăng nhẹ 0,38%. Giá chốt phiên ở mức 787 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 115,37 USD/tấn vào lúc 02:14 GMT.

Ngược lại, trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 lại có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, mặt hàng này giảm 0,14% xuống còn 106,75 USD/tấn. Sự biến động nhỏ tại hai thị trường trọng điểm cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước những tín hiệu mới về nguồn cung.

Yếu tố tác động từ nguồn cung và nhu cầu

Triển vọng nguồn cung rõ ràng hơn

Đáng chú ý, các tập đoàn khai khoáng lớn trên thế giới đã hoàn tất quá trình đàm phán hợp đồng cung ứng với đơn vị thu mua nhà nước của Trung Quốc. Theo đánh giá từ giới phân tích, việc kết thúc đàm phán giúp minh bạch hóa triển vọng nguồn cung trong thời gian tới. Các yếu tố gây áp lực lên giá phần lớn đã được phản ánh vào thị trường, giúp triệt tiêu những biến động bất ngờ.

Nhu cầu tích trữ trước kỳ nghỉ lễ

Trong ngắn hạn, giá quặng sắt vẫn tìm được điểm tựa từ hoạt động sản xuất nội địa của Trung Quốc. Các nhà sản xuất thép tại quốc gia này đang có xu hướng tăng cường dự trữ nguyên liệu để phục vụ sản xuất trước kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5. Hoạt động bổ sung hàng tồn kho này góp phần duy trì nhu cầu ở mức tích cực, ngăn chặn đà giảm sâu của giá nguyên liệu.

Tình hình các mặt hàng liên quan

Trong khi quặng sắt đi ngang, các nguyên liệu phục vụ ngành thép khác như than luyện cốc và than cốc đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Ngược lại, tại Sàn giao dịch Thượng Hải, các sản phẩm thép thành phẩm có diễn biến không đồng nhất với một số mặt hàng tăng nhẹ trong khi số khác điều chỉnh giảm nhẹ.

Về triển vọng dài hạn, nhu cầu quặng sắt vận chuyển bằng đường biển được dự báo sẽ duy trì ổn định trong vài năm tới. Sự sụt giảm nhu cầu tại một số thị trường truyền thống có thể được bù đắp bởi tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi và sự phục hồi sản xuất tại khu vực châu Âu.