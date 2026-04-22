Giá quặng sắt ngày 22/4 duy trì ổn định quanh mức 787 Nhân dân tệ/tấn Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều nhẹ trên các sàn giao dịch lớn ngày 22/4 trong bối cảnh nguồn cung được làm rõ và nhu cầu dự trữ trước kỳ nghỉ lễ tăng cao.

Giá quặng sắt trên thị trường quốc tế duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch sáng ngày 22/4. Sự cân bằng này được thiết lập khi nguồn cung dự kiến tăng lên sau các đợt đàm phán hợp đồng thành công, đối trọng với nhu cầu mua hàng tích cực từ các nhà máy thép trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất ghi nhận mức tăng nhẹ 0,38%, đạt 787 Nhân dân tệ/tấn (tương đương khoảng 115,37 USD/tấn) vào lúc 02:14 GMT. Ngược lại, trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 lại điều chỉnh giảm nhẹ 0,14%, xuống còn 106,75 USD/tấn.

Bảng giá quặng sắt tham khảo ngày 22/4

Sàn giao dịch Hợp đồng Biến động (%) Giá trị Đại Liên (Trung Quốc) Giao dịch nhiều nhất +0,38% 787 CNY/tấn Singapore Kỳ hạn tháng 5 -0,14% 106,75 USD/tấn

Yếu tố nguồn cung và nhu cầu ngắn hạn

Thị trường đón nhận thông tin quan trọng khi các tập đoàn khai khoáng lớn đã hoàn tất quá trình đàm phán hợp đồng cung ứng với đơn vị thu mua nhà nước của Trung Quốc. Theo đánh giá từ các chuyên gia phân tích, việc kết thúc đàm phán giúp minh bạch hóa triển vọng nguồn cung trong thời gian tới. Các yếu tố gây áp lực lên giá phần lớn đã được phản ánh vào diễn biến thị trường hiện tại.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tích cực. Cụ thể, các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động bổ sung nguyên liệu phục vụ sản xuất nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5. Xu hướng tăng dự trữ nguyên liệu định kỳ này là bệ đỡ quan trọng giúp giá quặng sắt không bị giảm sâu dù áp lực nguồn cung gia tăng.

Triển vọng thị trường dài hạn

Nhìn chung, nhu cầu quặng sắt vận chuyển bằng đường biển được dự báo sẽ duy trì sự ổn định trong những năm tới. Mặc dù có thể ghi nhận mức giảm nhẹ tại một số thị trường truyền thống, nhưng sự tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi và đà phục hồi sản xuất tại châu Âu dự kiến sẽ bù đắp đáng kể khoảng trống này.

Trong các phân khúc nguyên liệu liên quan, giá than luyện cốc và than cốc cùng ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên sáng nay. Ngược lại, các sản phẩm thép thành phẩm trên Sàn giao dịch Thượng Hải không có nhiều biến động đáng kể, với sự phân hóa nhẹ khi một số mặt hàng tăng trong khi số khác điều chỉnh giảm theo cung cầu thực tế.