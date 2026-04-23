Giá quặng sắt ngày 23/4 ổn định trên ngưỡng 107 USD/tấn trước áp lực chi phí vận tải Giá quặng sắt thế giới đi ngang trong phiên 23/4 khi thị trường cân đối giữa rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và triển vọng nguồn cung tích cực từ BHP và Rio Tinto.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến ổn định trong phiên giao dịch sáng ngày 23/04. Trong khi các hợp đồng tương lai tại Singapore có xu hướng biến động nhẹ, giá mặt hàng này vẫn duy trì vững chắc trên ngưỡng tâm lý 100 USD/tấn nhờ sự hỗ trợ từ chi phí đầu vào gia tăng.

Diễn biến giá tại các sàn giao dịch lớn

Cụ thể, vào lúc 09h12 (giờ Việt Nam), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc) đứng ở mức 785,5 CNY/tấn, tương đương khoảng 115,05 USD/tấn. Tại Singapore, vào lúc 08h02, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 5 ghi nhận mức giảm nhẹ 0,18%, lùi về 107,1 USD/tấn sau khi từng chạm mức 107,5 USD/tấn – ngưỡng cao nhất kể từ ngày 30/03.

Đáng chú ý, đây là tuần thứ sáu liên tiếp giá chuẩn tại Singapore giữ được mốc trên 100 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy sự ổn định tương đối của thị trường dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ kinh tế toàn cầu.

Áp lực từ chi phí vận tải và địa chính trị

Tâm lý thị trường hiện đang bị chi phối bởi tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Việc Iran kiểm soát hai tàu container tại khu vực Vịnh vào ngày 22/04 đã làm gia tăng lo ngại về rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Hệ quả là giá năng lượng leo thang, kéo theo chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào khác tăng cao, từ đó tạo lực đỡ quan trọng cho giá quặng sắt.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung dồi dào. Tập đoàn BHP ghi nhận sản lượng quặng sắt quý III vượt kỳ vọng, đồng thời việc giải quyết các tranh chấp cung ứng với Trung Quốc mở ra khả năng gia tăng lượng hàng xuất khẩu. Trong khi đó, Rio Tinto - nhà cung cấp lớn nhất thế giới - vẫn giữ nguyên dự báo tiêu thụ quặng sắt Pilbara năm 2026 trong khoảng 323 - 338 triệu tấn, dù có cảnh báo về rủi ro chuỗi cung ứng.

Giá các nguyên liệu sản xuất thép khác

Bên cạnh quặng sắt, giá các loại nguyên liệu liên quan cũng ghi nhận sắc xanh. Cụ thể, giá than luyện cốc tăng 0,43% và than cốc tăng 1,03%. Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép đồng loạt tăng giá: thép cây tăng 0,35%, thép cuộn cán nóng tăng 0,68%, thép dây tăng 0,61% và thép không gỉ tăng nhẹ 0,27%.