Giá quặng sắt ngày 7/4 giảm về mức 116 USD/tấn do áp lực tồn kho tại Trung Quốc Giá quặng sắt thế giới ngày 7/4/2026 giảm nhẹ khi tồn kho tại Trung Quốc tăng 0,65% và chịu tác động từ lệnh áp thuế chống bán phá giá thép của Việt Nam.

Trong phiên giao dịch ngày 07/04/2026, giá quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh lượng tồn kho tại các cảng Trung Quốc tăng cao và những rào cản thương mại mới đối với các sản phẩm thép thành phẩm từ thị trường này.

Biến động giá quặng sắt trên sàn giao dịch quốc tế

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,44%, chốt phiên ở mức 797,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 116,04 USD/tấn). Cùng thời điểm, giá quặng sắt chuẩn trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX) cũng giảm 0,22%, xuống còn 106,4 USD/tấn.

Thị trường quặng sắt ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trong phiên 07/04/2026.

Áp lực từ tồn kho cảng biển và chính sách phòng vệ thương mại

Dữ liệu từ Steelhome cho thấy lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng 0,65% so với tuần trước. Việc giải phóng hàng tồn gặp khó khăn dù sản lượng gang nóng (hot metal) vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy các yếu tố cơ bản của thị trường chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng vệ thương mại mới. Đáng chú ý, Việt Nam đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế lên tới 27,83%, có hiệu lực từ ngày 17/04. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép trong khu vực.

Kỳ vọng từ các dự án hạ tầng và năng lượng mới

Tuy nhiên, đà giảm của thị trường phần nào được kìm hãm nhờ kỳ vọng vào nhu cầu từ lĩnh vực đầu tư công tại Trung Quốc. Chủ tịch nước Xi Jinping đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các định hướng này bao gồm các dự án quy mô lớn như phát triển công trình thủy điện tại khu vực Tây Tạng, qua đó được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với các nguyên liệu thô như sắt và thép trong trung hạn.

Diễn biến các mặt hàng nguyên liệu thép liên quan

Trên sàn DCE, giá các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng ghi nhận sự sụt giảm: giá than luyện cốc giảm 1,16% và than cốc giảm 0,72%. Tại Sàn Giao dịch Thượng Hải, các mặt hàng thép chủ chốt như thép cây, thép cuộn cán nóng và thép dây đều điều chỉnh giảm nhẹ; trong khi đó, giá thép không gỉ chỉ ghi nhận mức giảm hạn chế.

Nhìn chung, thị trường quặng sắt hiện đang chịu tác động kép từ áp lực nguồn cung ngắn hạn và kỳ vọng nhu cầu từ các chính sách đầu tư công. Diễn biến giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng cải thiện nhu cầu thực tế tại Trung Quốc và tác động từ các chính sách thương mại quốc tế.