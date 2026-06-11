Giá quặng sắt ổn định tại mức 101,65 USD/tấn bất chấp xung đột Trung Đông Giá quặng sắt trên sàn SGX duy trì ổn định nhờ nguồn cung từ Australia và Brazil không đi qua eo biển Hormuz. Lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng 6,3% trong 5 tháng đầu năm.

Giá quặng sắt thế giới duy trì sự ổn định đáng kể trong bối cảnh các mặt hàng nguyên liệu khác như dầu thô và đồng biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt giao tháng gần nhất chốt phiên ngày 10/6 tại mức 101,65 USD/tấn.

Nguồn cung từ Australia và Brazil bảo toàn giá quặng sắt

Mặc dù xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang gây lo ngại về tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, thị trường quặng sắt vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Các chuyên gia phân tích nhận định, nguyên nhân chính là do phần lớn nguồn cung cho Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – đến từ Australia và Brazil. Các tuyến hàng hải này không đi qua khu vực xung đột nên ít chịu tác động trực tiếp.

Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng này chủ yếu dao động quanh ngưỡng 105 USD/tấn với biên độ khoảng 14 USD/tấn. Trước đó, lo ngại về nguồn cung nhiên liệu hàng hải từng đẩy giá tăng từ 98,20 USD/tấn vào cuối tháng 2 lên mức 111,91 USD/tấn vào giữa tháng 5.

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dù ngành thép gặp khó

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã nhập khẩu 516,26 triệu tấn quặng sắt trong 5 tháng đầu năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính riêng tháng 5, lượng nhập khẩu chỉ đạt 97,71 triệu tấn, giảm 6% so với tháng trước và là mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

Đáng chú ý, các đơn vị theo dõi vận tải hàng hóa như DBX Commodities và Kpler đưa ra ước tính lượng quặng sắt cập cảng Trung Quốc trong tháng 5 cao hơn số liệu hải quan khoảng 8 triệu tấn. Sự chênh lệch bất thường này có thể dẫn đến xu hướng lượng nhập khẩu ghi nhận trên giấy tờ sẽ tăng mạnh trở lại trong tháng 6.

Chỉ số thị trường Giá trị/Khối lượng Biến động (so với cùng kỳ) Giá quặng sắt (SGX) 101,65 USD/tấn Ổn định Nhập khẩu Trung Quốc (5 tháng) 516,26 triệu tấn Tăng 6,3% Sản lượng thép Trung Quốc (4 tháng) 331,12 triệu tấn Giảm 4,1% Tồn kho tại cảng (tuần kết thúc 5/6) 159,09 triệu tấn Tăng 21%

Áp lực từ tồn kho cao và sản lượng nội địa suy giảm

Ngành thép Trung Quốc vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi sản lượng trong 4 tháng đầu năm giảm 4,1%, chỉ đạt 331,12 triệu tấn. Tình trạng này khiến tồn kho quặng sắt tại các cảng duy trì ở mức cao. Theo SteelHome, lượng tồn kho hiện đạt 159,09 triệu tấn, dù thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 3 nhưng vẫn cao hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép yếu, Trung Quốc vẫn phải duy trì nhập khẩu do sản lượng quặng sắt nội địa sụt giảm và chất lượng thấp. Cụ thể: