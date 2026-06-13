Giá quặng sắt phục hồi lên 102,45 USD/tấn nhờ dữ liệu xuất khẩu thép của Trung Quốc Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, giá quặng sắt tại Singapore và Đại Liên đồng loạt tăng trở lại nhờ sự thúc đẩy từ hoạt động xuất khẩu thép mạnh mẽ của Trung Quốc trong tháng 5.

Sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng, giá quặng sắt đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 10/06. Động lực chính hỗ trợ thị trường đến từ số liệu xuất khẩu khả quan của Trung Quốc, trong bối cảnh xuất khẩu thép tăng mạnh và lượng quặng sắt nhập khẩu vào quốc gia này có dấu hiệu thu hẹp.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/06, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) ghi nhận mức tăng 1,51%, đạt 771,5 CNY/tấn. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý sau khi hợp đồng này đã giảm 5 phiên liên tiếp và đóng cửa ở mức 760 CNY/tấn trong phiên trước đó.

Tại thị trường quốc tế, trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 cũng tăng 1,82%, lên mức 102,45 USD/tấn. Diễn biến này chấm dứt đà giảm sâu dưới mốc 100,7 USD/tấn của phiên giao dịch ngày 09/06.

Lực đẩy từ dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép trong tháng 5 của quốc gia này đã tăng 8,8% so với tháng trước, đạt 10,34 triệu tấn. Đây là mức xuất khẩu cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 12/2025. Các chuyên gia phân tích cho rằng, do nhu cầu tiêu thụ nội địa còn yếu và biên lợi nhuận xuất khẩu được cải thiện, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang đẩy mạnh việc bán hàng ra thị trường nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 97,71 triệu tấn, giảm gần 6% so với mức 103,9 triệu tấn của tháng 4. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức dự báo từ 104 - 110 triệu tấn của thị trường, cho thấy nguồn cung nguyên liệu vào Trung Quốc đã thu hẹp, tạo áp lực tăng giá.

Bên cạnh đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 07/2022, phản ánh sự cải thiện về nhu cầu trong một số ngành công nghiệp cơ bản và giá hàng hóa tăng cao.

Tình hình các mặt hàng nguyên liệu và sản phẩm thép khác

Trong khi giá quặng sắt hồi phục, diễn biến của các nguyên liệu sản xuất thép khác tại Trung Quốc có sự phân hóa. Trên sàn DCE, giá than luyện cốc giảm 0,76%, trong khi than cốc tăng nhẹ 0,79%. Trước đó, cả hai mặt hàng này từng giảm sâu lần lượt 6,66% và 3,99% sau khi các mỏ than tái khởi động sau đợt kiểm tra an toàn.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép chủ yếu ghi nhận sắc xanh trong phiên 10/06:

Thép cây: Tăng 0,98%

Tăng 0,98% Thép cuộn cán nóng: Tăng 0,6%

Tăng 0,6% Thép dây: Tăng 0,54%

Tăng 0,54% Thép không gỉ: Giảm 0,76%

Mặc dù giá phục hồi, thị trường vẫn đang theo dõi sát sao nhu cầu thép suy yếu theo mùa tại Trung Quốc. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép hiện vẫn bị thắt chặt do chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, trong khi lượng hàng xuất khỏi cảng có dấu hiệu chậm lại.