Giá quặng sắt phục hồi lên mức 102,45 USD/tấn nhờ tín hiệu tích cực từ Trung Quốc Sau 5 phiên giảm liên tiếp, giá quặng sắt đảo chiều tăng hơn 1,8% khi xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt đỉnh mới và lượng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào sụt giảm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận đà phục hồi đáng kể sau chuỗi 5 ngày giảm giá liên tiếp. Lực đẩy chính đến từ các số liệu kinh tế vĩ mô khả quan tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, giúp xoa dịu lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu trước đó.

Biến động trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn

Tại Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 đã tăng 1,82%, đạt mức 102,45 USD/tấn. Đây là bước chuyển biến quan trọng khi ở phiên trước đó, giá mặt hàng này đã lùi sâu về vùng 100,7 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất cũng ghi nhận mức tăng 1,51%, chốt phiên ở mức 771,5 CNY/tấn. Trước đó, giá quặng sắt tại đây đã chạm mức thấp nhất trong vòng hai tháng do áp lực bán tháo kéo dài.

Hoạt động bốc dỡ quặng sắt tại cảng biển phục vụ sản xuất thép

Lực đẩy từ xuất khẩu thép và nguồn cung thắt chặt

Động lực hỗ trợ thị trường quặng sắt phục hồi đến từ báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Theo đó, xuất khẩu thép của quốc gia này trong tháng 5 đã tăng 8,8% so với tháng trước, đạt 10,34 triệu tấn. Đây là mức xuất khẩu cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 12/2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ xuất khẩu là do nhu cầu trong nước vẫn còn thấp, buộc các nhà sản xuất phải đẩy mạnh bán hàng ra thị trường quốc tế để cải thiện biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô khác cũng hỗ trợ giá hàng hóa:

Nguồn cung nhập khẩu giảm: Lượng quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 97,71 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với dự báo 104 - 110 triệu tấn của các chuyên gia.

Lượng quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 97,71 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với dự báo 104 - 110 triệu tấn của các chuyên gia. Chỉ số PPI tăng: Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu đang dần cải thiện ở một số phân khúc công nghiệp trọng điểm.

Diễn biến thị trường nguyên liệu liên quan

Trái ngược với đà phục hồi của quặng sắt, thị trường các nguyên liệu sản xuất thép khác có sự phân hóa. Giá than luyện cốc trên sàn DCE giảm nhẹ 0,76%, trong khi than cốc ghi nhận mức tăng 0,79%. Trước đó, cả hai mặt hàng này đã trải qua phiên giảm sâu do các mỏ khai thác nội địa tăng cường sản lượng sau kiểm tra an toàn.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các mặt hàng thép thành phẩm chủ yếu giữ sắc xanh. Cụ thể, giá thép cây tăng 0,98%, thép cuộn cán nóng tăng 0,6% và thép dây tăng 0,54%. Riêng mặt hàng thép không gỉ đi ngược xu hướng khi giảm 0,76%.

Nhìn chung, dù thị trường vẫn chịu áp lực từ yếu tố mùa vụ và nhu cầu xây dựng nội địa tại Trung Quốc đang chậm lại, nhưng những tín hiệu từ xuất khẩu và thắt chặt nguồn cung nguyên liệu đang tạm thời tạo ra ngưỡng hỗ trợ vững chắc cho giá quặng sắt trong ngắn hạn.