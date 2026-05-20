Giá quặng sắt phục hồi lên mức 800 CNY/tấn nhờ kỳ vọng tăng sản lượng gang nóng Sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, giá quặng sắt tại Đại Liên đã tăng nhẹ nhờ tín hiệu khôi phục lò cao tại Trung Quốc, bất chấp áp lực từ thiên tai diện rộng.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn ghi nhận diễn biến trái chiều. Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 tăng 0,19%, đóng cửa ở mức 800 CNY/tấn. Động thái này chấm dứt chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp, chủ yếu nhờ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu đầu vào sẽ cải thiện trong ngắn hạn.

Diễn biến giá quặng sắt trên thị trường quốc tế

Trái ngược với đà phục hồi tại Trung Quốc, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 trên Sàn Singapore ghi nhận mức giảm 0,41%, xuống còn 107,35 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp trên thị trường này. Sự phân hóa giữa hai sàn giao dịch cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động vĩ mô và tình hình sản xuất thực tế.

Kỳ vọng từ việc khôi phục hoạt động lò cao

Theo báo cáo từ Shanghai Metals Market, trong tuần này, bốn lò cao tại Trung Quốc dự kiến khôi phục sản xuất sau thời gian bảo trì, trong khi chỉ có hai lò khác bắt đầu quá trình sửa chữa. Việc tăng sản lượng gang nóng được xem là chỉ báo quan trọng dự báo nhu cầu quặng sắt sẽ sớm tăng trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ ANZ Research lưu ý rằng đà tăng vẫn gặp trở ngại do lo ngại về nhu cầu thép suy yếu tại Trung Quốc và chi phí năng lượng tăng cao trên toàn cầu. Những yếu tố này đang gây áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận của các nhà máy luyện kim.

Tác động từ chính sách tiền tệ và thiên tai

Về mặt vĩ mô, Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn (LPR) tháng thứ 12 liên tiếp trong kỳ điều chỉnh tháng 5. Báo cáo quý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy các nhà hoạch định chính sách chưa có ý định cắt giảm lãi suất sớm, dù hoạt động kinh tế và tín dụng vẫn còn ở mức thấp.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết cực đoan cũng gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng tại khu vực miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp và hạ tầng giao thông. Một số địa phương sản xuất thép trọng điểm như tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và Hồ Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thị trường thép và nguyên liệu liên quan

Trên Sàn Đại Liên, các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thép khác ghi nhận mức tăng nhẹ: than luyện cốc tăng 0,29% và than cốc tăng 0,28%. Trong khi đó, tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, giá các mặt hàng thép có sự phân hóa rõ rệt.

Mặt hàng thép Biến động (%) Thép không gỉ +1,57% Thép cuộn dây +0,15% Thép cuộn cán nóng -0,03% Thép thanh -0,25%

Nhìn chung, thị trường quặng sắt đang ở trạng thái tích lũy và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như khả năng kiểm soát thiên tai tại các vùng sản xuất trọng điểm của Trung Quốc.