Giá quặng sắt tăng lên 811,5 CNY/tấn sau lệnh cấm mới từ Trung Quốc Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 2,33% khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát nguồn cung từ BHP Group, trong khi nhu cầu thép kỳ vọng phục hồi sau kỳ bảo trì.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3/2026, giá quặng sắt tại thị trường tương lai tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng qua. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi các lệnh hạn chế mới từ phía Trung Quốc đối với nguồn cung từ tập đoàn khai khoáng BHP Group, kết hợp với kỳ vọng nhu cầu sản xuất thép phục hồi.

Biến động mạnh trên các sàn giao dịch hàng hóa

Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026 - mã được giao dịch sôi động nhất - đã tăng 2,33%, đạt mức 811,5 CNY/tấn. Trong phiên, có thời điểm giá chạm ngưỡng 827 CNY/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tại sàn này đã tăng tổng cộng 6,26%.

Trái ngược với đà tăng tại Trung Quốc, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 trên sàn giao dịch Singapore (SGX) ghi nhận mức giảm nhẹ 0,27%, xuống còn 107,55 USD/tấn. Tuy nhiên, tính theo tuần, hợp đồng này vẫn giữ được đà tăng trưởng 5,87%.

Trung Quốc mở rộng lệnh cấm đối với quặng sắt của BHP

Căng thẳng nguồn cung leo thang khi Trung Quốc mở rộng lệnh cấm đối với quặng sắt của BHP Group lần thứ hai trong vòng hai tuần. Theo nguồn tin từ Reuters, China Mineral Resources Group - đơn vị điều hành mua quặng sắt nhà nước của Trung Quốc - đã thông báo các nhà máy thép và thương nhân không được phép nhận loại quặng Newman fines của BHP đang lưu trữ tại các cảng vào tuần tới.

Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt các điều khoản đàm phán hợp đồng cung ứng năm 2026 với nhà cung cấp quặng sắt lớn thứ ba thế giới. Trước đó, các thương nhân đã được yêu cầu giảm mua các lô hàng mới gồm Newman fines, Newman lumps và Mac fines. Lệnh cấm mới nhất hiện chỉ cho phép giao dịch lượng Newman lumps và Mac fines hiện có sẵn trong kho cảng.

Kỳ vọng nhu cầu thép phục hồi trong ngắn hạn

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, thị trường còn được hỗ trợ bởi triển vọng tiêu thụ nguyên liệu đầu vào tăng cao. Các biện pháp cắt giảm sản lượng tại Trung Quốc dự kiến sẽ được dỡ bỏ trong tuần này. Đặc biệt, hoạt động kiểm tra và bảo trì tại tỉnh Hà Bắc – trung tâm sản xuất thép lớn nhất nước này – đã hoàn tất.

Sự trở lại của các hoạt động xây dựng khi thời tiết ấm lên cũng là nhân tố quan trọng củng cố nhu cầu thép. Diễn biến này kéo theo sự tăng giá của các nguyên liệu liên quan trên sàn Đại Liên: than luyện cốc tăng 1,51% và than cốc tăng 0,61%.

Thị trường thép thành phẩm diễn biến trái chiều

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hầu hết các sản phẩm thép chủ chốt đều ghi nhận sắc xanh:

Thép cây: Tăng 0,58%

Tăng 0,58% Thép cuộn cán nóng (HRC): Tăng 0,52%

Tăng 0,52% Thép dây: Tăng 0,51%

Tăng 0,51% Thép không gỉ: Giảm 0,46%

Các chuyên gia thị trường nhận định, sự gián đoạn nguồn cung từ BHP trong bối cảnh nhu cầu nội địa Trung Quốc phục hồi sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt dẫn dắt xu hướng giá quặng sắt trong những phiên giao dịch tới.