Giá quặng sắt tăng mạnh đạt 764 CNY/tấn sau các biện pháp kinh tế mới từ Trung Quốc Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore đồng loạt tăng hơn 1% sau khi Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng GDP 4,5% - 5% cùng các chính sách hỗ trợ bất động sản.

Giá quặng sắt trên thị trường châu Á ghi nhận đà tăng trưởng trong phiên giao dịch sáng ngày 5/3/2026. Diễn biến tích cực này xuất hiện ngay sau khi Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới – công bố các định hướng kinh tế quan trọng tại kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp, tạo kỳ vọng lớn về nhu cầu tiêu thụ thép.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 – mã được giao dịch nhiều nhất – đã tăng 1,93%, đạt mức 764 CNY/tấn (tương đương khoảng 110,95 USD/tấn) vào lúc 2h34 GMT. Trong khi đó, tại thị trường Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng 1,34%, lên 100,1 USD/tấn.

Tác động từ định hướng kinh tế và Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

Giới đầu tư đang theo dõi sát các nội dung từ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trong khoảng 4,5% – 5%. Mặc dù con số này thấp hơn nhẹ so với mức 5% của năm trước, nhưng được đánh giá là phù hợp để chính phủ tập trung thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kiểm soát tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Đáng chú ý, Trung Quốc cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ các dây chuyền sản xuất lạc hậu và tăng cường củng cố dự trữ tài nguyên chiến lược. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của toàn ngành thép trong thời gian tới.

Phục hồi tâm lý từ lĩnh vực bất động sản

Về lĩnh vực bất động sản, Trung Quốc đặt mục tiêu ổn định thị trường thông qua việc cải thiện nguồn cung và tận dụng lượng nhà tồn kho. Cụ thể, chính phủ có kế hoạch mua lại các căn hộ chưa bán để chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Dù vai trò tiêu thụ thép chủ đạo đã chuyển dần sang khu vực sản xuất, nhưng các giải pháp hỗ trợ nhà ở vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm lý thị trường đối với mặt hàng quặng sắt.

Biến động trái chiều của các mặt hàng liên quan

Trái ngược với đà tăng của quặng sắt, một số nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên lại ghi nhận sự sụt giảm. Giá than luyện cốc giảm 0,81% và than cốc giảm 0,72%.

Tuy nhiên, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các mặt hàng thép chủ chốt vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ:

Thép cây: Tăng 0,26%

Tăng 0,26% Thép cuộn cán nóng: Tăng 0,16%

Tăng 0,16% Thép dây: Tăng 0,99%

Tăng 0,99% Thép không gỉ: Tăng 0,36%

Nhìn chung, các tín hiệu tích cực từ chính sách kinh tế của Trung Quốc đã trở thành động lực chính thúc đẩy giá các hợp đồng tương lai, củng cố kỳ vọng về sự phục hồi của chuỗi cung ứng thép toàn cầu.