Giá quặng sắt tăng mạnh lên 811,5 CNY/tấn do Trung Quốc siết lệnh cấm với BHP Phiên giao dịch ngày 13/3/2026 ghi nhận giá quặng sắt tăng phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại nguồn cung khi Trung Quốc mở rộng hạn chế đối với tập đoàn khai khoáng BHP.

Trong phiên giao dịch thứ Sáu ngày 13/3/2026, giá quặng sắt trên thị trường quốc tế đồng loạt ghi nhận đà tăng trưởng mạnh. Đây là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi các lệnh cấm mới từ phía Trung Quốc đối với nguồn cung từ tập đoàn khai khoáng BHP Group và kỳ vọng về sự hồi phục nhu cầu sản xuất thép nội địa.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại sàn giao dịch Đại Liên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 – kỳ hạn được giao dịch sôi động nhất – đã tăng 2,33%, chốt phiên ở mức 811,5 CNY/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, có thời điểm giá đã chạm mốc 827 CNY/tấn, mức cao nhất trong vòng hai tháng qua. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tại đây đã tăng 6,26%.

Ngược lại, trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 ghi nhận mức giảm nhẹ 0,27%, xuống còn 107,55 USD/tấn. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn duy trì xu hướng tăng theo tuần với mức tăng tích lũy đạt 5,87% kể từ đầu tuần.

Trung Quốc mở rộng lệnh cấm đối với BHP Group

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng giá là việc Trung Quốc mở rộng lệnh cấm đối với quặng sắt của BHP lần thứ hai trong vòng hai tuần. Động thái này làm leo thang tranh chấp hợp đồng kéo dài giữa Bắc Kinh và nhà cung cấp quặng sắt lớn thứ ba thế giới.

Cụ thể, China Mineral Resources Group, đơn vị điều hành thu mua quặng sắt của nhà nước Trung Quốc, đã thông báo tới các nhà máy thép và thương nhân trong nước về việc không được phép nhận giao quặng Newman fines của BHP đang lưu trữ tại các cảng từ tuần tới. Trong sáu tháng qua, chính quyền nước này đã từng bước siết chặt các hạn chế mua hàng từ BHP trong bối cảnh đàm phán các điều khoản hợp đồng cung ứng năm 2026.

Trước đó, các thương nhân chỉ bị yêu cầu giảm mua các lô hàng mới gồm Newman fines, Newman lumps và Mac fines. Tuy nhiên, lệnh cấm mới đã thu hẹp đáng kể phạm vi giao dịch, chỉ cho phép tiêu thụ lượng Newman lumps và Mac fines hiện có sẵn trong kho tại cảng.

Kỳ vọng nhu cầu thép phục hồi

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép dự kiến sẽ gia tăng sau khi các biện pháp cắt giảm sản lượng tại Trung Quốc được dỡ bỏ. Hoạt động kiểm tra và bảo trì tại tỉnh Hà Bắc – trung tâm sản xuất thép lớn nhất nước này – đã hoàn tất. Đồng thời, thời tiết ấm lên tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xây dựng trở lại, hỗ trợ trực tiếp cho nhu cầu tiêu thụ thép.

Xu hướng tăng giá cũng lan tỏa sang các nguyên liệu và sản phẩm thép khác:

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức biến động Than luyện cốc Đại Liên +1,51% Than cốc Đại Liên +0,61% Thép cây Thượng Hải +0,58% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải +0,52% Thép dây Thượng Hải +0,51% Thép không gỉ Thượng Hải -0,46%

Nhìn chung, thị trường nguyên liệu sản xuất thép đang đứng trước áp lực tăng giá ngắn hạn khi các rào cản thương mại giữa Trung Quốc và các tập đoàn khai khoáng lớn vẫn chưa được tháo gỡ, kết hợp với tín hiệu khởi sắc từ ngành xây dựng nội địa Trung Quốc.