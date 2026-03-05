Giá quặng sắt tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 Hợp đồng quặng sắt tại Đại Liên tăng 1,93% lên 764 CNY/tấn trong bối cảnh Trung Quốc triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và các biện pháp hỗ trợ bất động sản.

Giá quặng sắt trên thị trường kỳ hạn ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch sáng ngày 5/3/2026. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ việc Trung Quốc — quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới — công bố các định hướng kinh tế mới và mục tiêu tăng trưởng phù hợp với kỳ vọng của giới đầu tư.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, vốn là kỳ hạn được giao dịch sôi động nhất, đã tăng 1,93% lên mức 764 CNY/tấn (tương đương khoảng 110,95 USD/tấn) vào lúc 2h34 GMT. Cùng thời điểm, trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng 1,34%, đạt 100,1 USD/tấn.

Tác động từ mục tiêu GDP và Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

Thị trường hiện đang theo dõi sát sao các nội dung từ kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5% – 5%. Mặc dù mức này thấp hơn nhẹ so với mục tiêu 5% của năm trước, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng con số này vẫn tạo dư địa cần thiết để chính phủ tập trung thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kiểm soát tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Đáng chú ý, Trung Quốc khẳng định sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ các dây chuyền sản xuất lạc hậu và tăng cường củng cố dự trữ tài nguyên chiến lược. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động cho ngành thép, từ đó ổn định nhu cầu nguyên liệu đầu vào dài hạn.

Tín hiệu hỗ trợ từ lĩnh vực bất động sản và các mặt hàng liên quan

Về lĩnh vực bất động sản, Trung Quốc đặt mục tiêu ổn định thị trường thông qua việc cải thiện nguồn cung và tận dụng lượng nhà tồn kho hiện có. Chính sách mua lại các căn hộ chưa bán để chuyển đổi thành nhà ở xã hội được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện tâm lý thị trường. Dù vai trò tiêu thụ thép chủ đạo đang dịch chuyển sang khu vực sản xuất, sự ổn định của ngành địa ốc vẫn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì nhu cầu quặng sắt.

Trong khi giá quặng sắt tăng điểm, một số nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên lại có sự điều chỉnh. Cụ thể, than luyện cốc giảm 0,81% và than cốc giảm 0,72%. Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá các mặt hàng thép thành phẩm ghi nhận xu hướng tăng nhẹ:

Thép cây: Tăng 0,26%

Tăng 0,26% Thép cuộn cán nóng: Tăng 0,16%

Tăng 0,16% Thép dây: Tăng 0,99%

Tăng 0,99% Thép không gỉ: Tăng 0,36%

Nhìn chung, các định hướng kinh tế và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng của Trung Quốc đã củng cố vững chắc kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ, qua đó tạo đà hỗ trợ cho giá các hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hóa quốc tế.