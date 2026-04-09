Giá quặng sắt thế giới chạm mức thấp nhất một tháng, xuống còn 750 CNY mỗi tấn vào ngày 9/4 Sức ép từ nguồn cung tăng và biên lợi nhuận ngành thép thu hẹp tại Trung Quốc khiến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch Đại Liên và Singapore đồng loạt lao dốc.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận mức thấp nhất trong hơn một tháng qua vào phiên giao dịch ngày 9/4/2026. Nguyên nhân chính được xác định do nguồn cung gia tăng đáng kể trong khi triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ lớn nhất - vẫn mờ nhạt do biên lợi nhuận của các nhà máy thép bị thu hẹp.

Diễn biến giá tại các sàn giao dịch quốc tế

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất đã đóng cửa phiên giao dịch ban ngày với mức giảm 2,53%, xuống còn 750 CNY (tương đương 109,78 USD)/tấn. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 4/3. Đáng chú ý, hợp đồng kỳ hạn tháng 9 hiện đã trở thành mã được giao dịch sôi động nhất, thay thế cho hợp đồng tháng 5.

Tương tự, trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX), giá quặng sắt chuẩn giao tháng 5 đã giảm 2,86%, xuống còn 102,75 USD/tấn vào lúc 07:00 GMT. Trong phiên, có thời điểm giá mặt hàng này đã chạm mức 102,1 USD/tấn, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 10/3.

Nguyên nhân khiến thị trường chịu áp lực

Các nhà phân tích tại công ty môi giới Jinyuan Futures cho biết lượng hàng xuất khẩu tăng cao đang gây áp lực trực tiếp lên giá quặng sắt. Bên cạnh đó, lợi nhuận thấp của các nhà sản xuất thép đang làm giảm động lực tăng sản lượng của các nhà máy, cho thấy dư địa tăng trưởng nhu cầu trong ngắn hạn là khá hạn chế.

Thị trường còn chịu tác động từ những đồn đoán về việc tập đoàn khai khoáng BHP và China Mineral Resources Group (tập đoàn mua quặng sắt tập trung của Trung Quốc) có thể đạt được thỏa thuận hợp đồng dài hạn cho năm 2026. Việc giải quyết các tranh chấp cung ứng kéo dài nhiều tháng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng nguồn cung hàng giao ngay tại các cảng.

Tình hình các mặt hàng liên quan

Không chỉ quặng sắt, giá các nguyên liệu đầu vào khác cho ngành thép cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, giá than luyện cốc giảm 3,19% và than cốc giảm 0,66%. Đối với các mặt hàng thép thành phẩm trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, diễn biến có sự phân hóa nhẹ:

Mặt hàng thép Biến động giá Thép cây Giảm 0,42% Thép cuộn cán nóng Giảm 0,15% Thép dây Tăng 0,04% Thép không gỉ Tăng 0,39%

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang theo sát các động thái từ China Mineral Resources Group khi đơn vị này đang nỗ lực giành các điều khoản tốt hơn từ các nhà khai khoáng toàn cầu, đồng thời kiểm soát hoạt động mua hàng của các nhà máy thép và thương nhân trong nước đối với một số nhãn hiệu quặng sắt cụ thể.