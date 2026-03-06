Giá quặng sắt thế giới giảm còn 103,95 USD/tấn khi nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu Giá quặng sắt phiên 3/6/2026 giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 do nhu cầu thép tại Trung Quốc suy yếu bởi yếu tố mùa vụ và lợi nhuận sản xuất bị thu hẹp.

Trong phiên giao dịch ngày 03/06/2026, giá quặng sắt trên các thị trường trọng điểm đồng loạt sụt giảm. Nguyên nhân chính được xác định do lợi nhuận của các nhà sản xuất thép bị thu hẹp đáng kể, cùng với nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới - bước vào giai đoạn thấp điểm sớm hơn dự kiến.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 đã giảm 1,22%, xuống mức 103,95 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 15/04. Tương tự, tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng được giao dịch nhiều nhất cũng ghi nhận mức giảm 0,57%, chốt phiên ở mức 780 CNY/tấn (tương đương khoảng 115,27 USD/tấn).

Nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc suy giảm

Theo báo cáo từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), thị trường thép năm nay đang đối mặt với tình trạng nhu cầu thấp điểm đến sớm. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, gây gián đoạn trực tiếp đến các hoạt động xây dựng ngoài trời.

Ông Xin Ge, Phó Giám đốc công ty tư vấn Lange Steel, nhận định rằng tâm lý mua hàng ở khu vực hạ nguồn đang trở nên thận trọng hơn. Sự suy giảm nhu cầu này không chỉ tạo áp lực lên giá thép thành phẩm mà còn tác động dây chuyền đến các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt.

Áp lực chi phí và lợi nhuận ngành thép

Lợi nhuận của các nhà máy thép hiện đang bị ép chặt giữa hai gọng kìm: giá bán thép giảm và chi phí sản xuất tăng cao. Đáng chú ý, giá than luyện cốc đã tăng mạnh khoảng 16% kể từ cuối tháng 5 sau một vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nguyên liệu bền vững.

CISA cảnh báo nếu nguồn cung không được điều chỉnh kịp thời, tình trạng mất cân đối cung - cầu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp cần ưu tiên kiểm soát sản lượng và tích cực giảm lượng tồn kho để ổn định thị trường trong giai đoạn thách thức này.

Thị trường nguyên liệu và thép thành phẩm liên quan

Trong khi giá quặng sắt suy yếu, các mặt hàng khác ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn kỳ hạn:

Than luyện cốc: Giảm 0,26%.

Giảm 0,26%. Than cốc: Tăng 0,15%.

Tăng 0,15%. Thép cây: Giảm 0,06% trên Sàn Thượng Hải.

Giảm 0,06% trên Sàn Thượng Hải. Thép cuộn cán nóng: Giảm 0,15%.

Giảm 0,15%. Thép không gỉ: Tăng nhẹ 0,2%.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của thị trường quặng sắt vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi sự kết hợp giữa nhu cầu yếu theo mùa và chi phí đầu vào gia tăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.