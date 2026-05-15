Giá quặng sắt thế giới giảm về mốc 109,35 USD/tấn do tồn kho tại Trung Quốc duy trì ở mức cao

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận đà giảm trong phiên giao dịch ngày 15/5/2026, đánh dấu phiên đi xuống thứ tư liên tiếp. Nguyên nhân chính được xác định do lượng tồn kho tại các cảng lớn của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực lên tâm lý thị trường toàn cầu.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2026 - mã được giao dịch sôi động nhất - đã giảm 0,67%, chốt phiên ở mức 809,5 CNY/tấn. Tính chung trong tuần, mặt hàng này đã mất 0,55% giá trị, chấm dứt chuỗi bốn tuần tăng trưởng liên tiếp.

Tương tự, trên Sàn Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6/2026 giảm 1,13%, xuống còn 109,35 USD/tấn vào lúc 07h14 GMT. Đây là lần đầu tiên sau năm tuần thị trường Singapore ghi nhận mức giảm theo tuần, với mức giảm tổng cộng khoảng 1,02%.

Áp lực từ nguồn cung và tồn kho tại cảng Trung Quốc

Mặc dù tồn kho quặng Jimblebar của tập đoàn BHP tại 15 cảng lớn của Trung Quốc đã giảm 3,1% kể từ cuối tháng 4 xuống còn 8,42 triệu tấn vào ngày 12/5, đây vẫn là mức tồn kho cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nhà máy thép tại Trung Quốc hiện đang thay đổi công thức phối trộn nguyên liệu cho lò cao, khiến nhu cầu mua mới loại quặng này bị chậm lại.

Mặt hàng Sàn giao dịch Biến động Mức giá ghi nhận Quặng sắt (tháng 9) Đại Liên (DCE) -0,67% 809,5 CNY/tấn Quặng sắt (tháng 6) Singapore -1,13% 109,35 USD/tấn Than luyện cốc Đại Liên (DCE) -1,57% - Thép thanh Thượng Hải -0,43% -

Thị trường nguyên liệu và sản phẩm thép đồng loạt đi xuống

Bên cạnh quặng sắt, các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên cũng ghi nhận xu hướng tiêu cực. Cụ thể, giá than luyện cốc giảm 1,57% và than cốc giảm 0,74%. Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các mặt hàng thép thành phẩm cũng ghi nhận mức giảm đồng loạt:

Thép thanh: Giảm 0,43%

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giảm 0,69%

Thép cuộn dây: Giảm 1,2%

Thép không gỉ: Giảm 0,06%

Đáng chú ý, giới đầu tư đang dành sự quan tâm đặc biệt đến các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm duy trì thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, Trung Quốc cũng đưa ra những khuyến cáo đối với Chính phủ Anh về kế hoạch quốc hữu hóa British Steel, nhấn mạnh việc tôn trọng các nguyên tắc thị trường và hạn chế can thiệp hành chính.