Giá quặng sắt thế giới giảm về mức 102,75 USD/tấn, thấp nhất trong hơn một tháng Trong phiên giao dịch ngày 09/04/2026, giá quặng sắt tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt giảm sâu do nguồn cung tăng mạnh và lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu từ Trung Quốc.

Giá quặng sắt thế giới trong phiên giao dịch ngày 09/04/2026 đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung dồi dào kết hợp với triển vọng nhu cầu tiêu thụ yếu tại thị trường Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất đã đóng cửa phiên ban ngày với mức giảm 2,53%, xuống còn 750 CNY (tương đương 109,78 USD)/tấn. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 04/03/2026.

Tương tự, trên Sàn Giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 5 cũng giảm 2,86%, lùi về mức 102,75 USD/tấn vào lúc 07:00 GMT. Trong phiên, có thời điểm giá chạm mức 102,1 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 10/03/2026.

Nguồn cung tăng và áp lực từ biên lợi nhuận ngành thép

Theo báo cáo từ các nhà phân tích tại công ty môi giới Jinyuan Futures, lượng hàng xuất khẩu quặng sắt tăng cao đang tạo áp lực lớn lên giá thành. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các nhà sản xuất thép đang ở mức thấp, khiến các nhà máy không có nhiều động lực để mở rộng sản lượng, dẫn đến dư địa tăng trưởng nhu cầu bị hạn chế.

Ngoài các yếu tố cung cầu cơ bản, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi những đồn đoán về khả năng đạt được thỏa thuận hợp đồng dài hạn cho năm 2026 giữa Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (China Mineral Resources Group - CMRG) và tập đoàn khai khoáng toàn cầu BHP. Việc giải quyết các tranh chấp kéo dài được dự báo sẽ làm gia tăng nguồn cung hàng giao ngay tại các cảng.

Tác động từ các nguyên liệu sản xuất khác

Không chỉ quặng sắt, giá các nguyên liệu đầu vào khác cho ngành thép cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, giá than luyện cốc giảm 3,19% và giá than cốc giảm 0,66%.

Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các mặt hàng thép chủ chốt có sự biến động trái chiều nhưng không quá lớn. Trong khi thép cây giảm 0,42% và thép cuộn cán nóng giảm 0,15%, thì thép dây và thép không gỉ ghi nhận mức tăng nhẹ lần lượt là 0,04% và 0,39%.

Về mặt quản lý vĩ mô, tập đoàn CMRG hiện đang trong quá trình đàm phán hợp đồng cung ứng với BHP nhằm tối ưu hóa chi phí mua hàng cho các nhà máy thép trong nước. Tổng giám đốc điều hành sắp nhậm chức của BHP, ông Brandon Craig, cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn nhôm Chinalco nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác tại thị trường Trung Quốc.