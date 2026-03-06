Giá quặng sắt thế giới giảm xuống 103,95 USD/tấn do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc suy yếu Giá quặng sắt trên các sàn giao dịch Đại Liên và Singapore đồng loạt giảm trong phiên 03/06/2026 khi nhu cầu thép suy giảm do yếu tố mùa vụ và áp lực lợi nhuận thu hẹp.

Giá quặng sắt trên thị trường quốc tế ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch ngày 03/06/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép bị thu hẹp và nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa vụ.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch chính

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,57%, chốt phiên ở mức 780 CNY/tấn (tương đương 115,27 USD/tấn). Cùng thời điểm, trên Sàn Giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 giảm 1,22%, xuống còn 103,95 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận được kể từ ngày 15/04.

Sàn giao dịch Hợp đồng Mức giá Biến động (%) Đại Liên (DCE) Giao dịch nhiều nhất 780 CNY/tấn -0,57% Singapore (SGX) Tháng 7/2026 103,95 USD/tấn -1,22%

Áp lực từ nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn và biên lợi nhuận

Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), thị trường thép năm nay đối mặt với giai đoạn nhu cầu thấp điểm sớm hơn thường lệ. Tình trạng mưa lớn kéo dài và thời tiết nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực đã gây gián đoạn các hoạt động xây dựng ngoài trời, làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép thành phẩm.

Ông Xin Ge, Phó Giám đốc công ty tư vấn Lange Steel, nhận định rằng tâm lý mua hàng ở khu vực hạ nguồn đang trở nên thận trọng hơn. Áp lực lên giá quặng sắt còn đến từ chi phí đầu vào khác, đặc biệt là giá than tăng mạnh sau các sự cố an toàn mỏ gần đây, khiến biên lợi nhuận của các nhà máy thép bị bào mòn đáng kể.

Thách thức về cung - cầu và diễn biến các mặt hàng liên quan

CISA cảnh báo sự mất cân đối giữa cung và cầu có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu các nhà sản xuất không chủ động điều chỉnh sản lượng. Hiệp hội khuyến nghị các nhà máy thép cần ưu tiên kiểm soát nguồn cung và giảm lượng hàng tồn kho để ổn định thị trường.

Trên thị trường nguyên liệu và thép thành phẩm, diễn biến ghi nhận sự phân hóa:

Than luyện cốc: Giá giảm 0,26% sau chuỗi ngày tăng nóng do lo ngại nguồn cung.

Giá giảm 0,26% sau chuỗi ngày tăng nóng do lo ngại nguồn cung. Than cốc: Tăng nhẹ 0,15%.

Tăng nhẹ 0,15%. Thép thành phẩm: Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,06%, thép cuộn cán nóng giảm 0,15% và thép dây giảm 0,41%. Riêng thép không gỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,2%.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, tác động từ các chính sách điều tiết của tập đoàn thu mua quặng sắt nhà nước Trung Quốc (CMRG) đối với các nhà cung cấp lớn như Fortescue (Australia) hiện chưa có ảnh hưởng rõ rệt trong ngắn hạn. Triển vọng thị trường quặng sắt vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng hồi phục của ngành xây dựng và tốc độ điều tiết sản lượng từ các nhà máy thép Trung Quốc.