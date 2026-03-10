Giá quặng sắt thế giới tăng mạnh lên 784,5 CNY/tấn do chi phí năng lượng leo thang Hợp đồng quặng sắt tại Đại Liên và Singapore đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh giá dầu vọt 25% và rủi ro gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz ngày 9/3/2026.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3/2026, giá quặng sắt kỳ hạn đã chạm mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 ghi nhận phiên tăng thứ sáu liên tiếp, phản ánh lo ngại về áp lực từ chi phí năng lượng và vận tải biển đang leo thang trên toàn cầu.

Biến động mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên sàn DCE tăng 2,28%, đạt mức 784,5 CNY (tương đương 113,44 USD)/tấn. Tại thị trường Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng 1,54%, lên 103,15 USD/tấn.

Áp lực từ giá dầu và rủi ro vận tải biển

Đà tăng này được thúc đẩy chủ yếu bởi sự nhảy vọt của giá dầu toàn cầu, với mức tăng hơn 25% khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng. Tình trạng này khiến các nhà sản xuất dầu lớn tại Trung Đông phải cắt giảm nguồn cung, đồng thời dấy lên lo ngại về sự gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực.

Ông Atilla Widnell, Giám đốc điều hành Navigate Commodities, nhận định rằng chi phí năng lượng tăng cao sẽ kéo theo giá nhiên liệu tàu biển, phí bảo hiểm và các phụ phí rủi ro vận tải. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về rủi ro trung và dài hạn khi các ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất trở lại để kiểm soát lạm phát, điều này có thể làm suy yếu nhu cầu đối với quặng sắt và thép.

Diễn biến thị trường thép và các nguyên liệu liên quan

Eo biển Hormuz đóng vai trò chiến lược khi là tuyến vận tải quan trọng cho 16% tổng kim ngạch xuất khẩu thép của Trung Quốc sang khu vực vùng Vịnh. Trong khi đó, Iran - quốc gia sản xuất thép lớn thứ 10 thế giới - cũng đối mặt với khó khăn trong việc duy trì sản xuất nếu tuyến đường biển bị phong tỏa do phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu than luyện cốc và xuất khẩu thành phẩm qua đường biển.

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức biến động Than luyện cốc Đại Liên (DCE) +5,51% Than cốc Đại Liên (DCE) +3,82% Thép cây Thượng Hải (SHFE) +1,3% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải (SHFE) +1,58% Thép dây Thượng Hải (SHFE) +1,44% Thép không gỉ Thượng Hải (SHFE) -0,42%

Dữ liệu từ hãng tư vấn Steelhome cho thấy lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng 0,67% trong tuần kết thúc ngày 6/3. Cùng thời điểm, giá quặng sắt giao ngay vận chuyển bằng đường biển đạt mức 100,6 USD/tấn, tăng 1,51% so với kỳ trước.