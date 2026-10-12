Giá RAM DDR5 tăng cao kỷ lục khiến chuẩn bộ nhớ DDR4 hồi sinh trên nền tảng Intel và AMD Mức chênh lệch chi phí quá lớn giữa hai thế hệ bộ nhớ buộc Intel và AMD duy trì hỗ trợ chuẩn DDR4, mang lại giải pháp nâng cấp PC tiết kiệm cho người dùng.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung và chi phí đắt đỏ của linh kiện thế hệ mới đang tạo ra một hiện tượng hiếm thấy trong ngành phần cứng: chuẩn RAM DDR4 – công nghệ đã có mặt hơn một thập kỷ – bất ngờ được các nhà sản xuất vi xử lý và bo mạch chủ lớn tái hỗ trợ mạnh mẽ.

Rào cản chi phí từ đợt tăng giá phi mã của chuẩn DDR5

Trong chu kỳ phát triển công nghệ thông thường, các chuẩn bộ nhớ cũ thường nhanh chóng nhường chỗ cho thế hệ mới sở hữu băng thông cao hơn. Tuy nhiên, thị trường RAM toàn cầu đang chứng kiến sự chênh lệch giá đột biến giữa hai thế hệ, biến linh kiện bộ nhớ trở thành nút thắt tài chính lớn nhất khi lắp ráp máy tính.

Dù DDR5 vượt trội về tốc độ truyền tải dữ liệu và tối ưu điện năng tiêu thụ, khoảng cách giá bán thực tế lại gấp đôi chuẩn tiền nhiệm. Sự chênh lệch này khiến người dùng phổ thông lẫn các nhà xây dựng cấu hình hệ thống buộc phải cân nhắc lại hiệu quả kinh tế.

Biến động giá bộ nhớ RAM khiến chuẩn DDR4 quay trở lại thị trường phần cứng

Bảng so sánh chi phí thực tế giữa hai thế hệ RAM trên cùng phân khúc dung lượng:

Tiêu chí so sánh Chuẩn RAM DDR4 Chuẩn RAM DDR5 Năm ra mắt ban đầu 2014 2020 Giá tham chiếu (Bộ Corsair Vengeance 32GB) Khoảng 260 USD Khoảng 620 USD Mức độ ổn định giá Biến động thấp, nguồn cung dồi dào Tăng mạnh do thiếu hụt linh kiện Khả năng tiếp cận Dễ nâng cấp, chi phí hợp lý Chi phí đầu tư ban đầu rất cao

Chiến lược tái kích hoạt nền tảng cũ từ Intel và AMD

Trước áp lực chi phí của thị trường, các ông lớn phần cứng đã điều chỉnh lộ trình sản phẩm. Nhà sản xuất bo mạch chủ Gigabyte xác nhận việc phát triển hai dòng sản phẩm mới tương thích với các bộ vi xử lý chuẩn bị ra mắt sử dụng socket LGA 1700 của Intel.

Nền tảng socket LGA 1700 xuất hiện lần đầu vào năm 2021 cùng thế hệ vi xử lý Intel Alder Lake (thế hệ 12), vốn hỗ trợ song song cả DDR4 và DDR5 trước khi hãng chuyển hoàn toàn sang DDR5 vào năm 2024. Theo kế hoạch mới, khả năng tương thích kép này sẽ được duy trì cho các vi xử lý dùng socket LGA 1700 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Intel và AMD quay lại hỗ trợ chuẩn RAM DDR4

Cùng thời điểm, AMD cũng chọn cách tiếp cận tương tự để tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng. Hãng kết hợp cùng Gigabyte công bố loạt bo mạch chủ mới cho nền tảng AM4 thế hệ cũ dùng bộ nhớ DDR4, đồng thời tái phát hành vi xử lý Ryzen 7 5800X3D nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm này.

Lối đi kinh tế cho người dùng nâng cấp máy tính cá nhân

Việc cả Intel lẫn AMD khôi phục vòng đời cho các chipset và socket cũ phản ánh dự báo biến động giá bộ nhớ có thể còn kéo dài. Thay vì ép buộc người dùng chuyển đổi nền tảng sang DDR5 với chi phí đắt đỏ, thị trường đang mở ra hướng đi linh hoạt hơn.

Những người dùng đang sở hữu dàn máy sử dụng RAM DDR4 hoàn toàn có thể tận dụng lại thanh nhớ hiện có, chỉ cần nâng cấp vi xử lý hoặc bo mạch chủ tương thích để cải thiện hiệu năng mà không chịu áp lực từ chi phí linh kiện thế hệ mới.