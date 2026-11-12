Giá RAM tăng, RAM tái sử dụng từ smartphone cũ có thể chiếm 7-9% thị trường di động năm 2027 Theo TrendForce, chip RAM thu hồi hiện chiếm 3-4% thị trường di động, tập trung ở điện thoại 4G dưới 5 triệu đồng và dự báo tăng khi giá DRAM tiếp tục tăng.

Trước áp lực tăng giá chip nhớ, một số nhà sản xuất điện thoại đang tái sử dụng RAM thu hồi từ smartphone cũ để giảm chi phí linh kiện, nhất là ở phân khúc giá rẻ. Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, chip RAM tái sử dụng hiện chiếm khoảng 3-4% thị trường di động và có thể tăng lên 7-9% vào năm 2027.

Ảnh minh hoạ.

Thay vì dùng hoàn toàn linh kiện mới, nhà sản xuất có thể thu hồi chip RAM từ những chiếc điện thoại đã qua sử dụng hoặc bị loại bỏ. Sau khi xử lý, các chip này được lắp lên bo mạch của sản phẩm khác. Giải pháp tận dụng linh kiện còn khả năng hoạt động, đồng thời tạo ra nguồn cung chip nhớ có chi phí thấp hơn so với mua RAM mới.

Reballing: cách chip RAM cũ được hồi sinh trên bo mạch mới

Để thu hồi RAM, các nhà sản xuất sử dụng kỹ thuật reballing, phương pháp xử lý lại các chân kết nối của chip điện tử. Chip nhớ được tách khỏi bo mạch cũ bằng nhiệt, sau đó được làm sạch và tạo lại hệ thống chân hàn trước khi gắn lên bo mạch mới.

Nhờ kỹ thuật này, một số chip RAM đã qua sử dụng tiếp tục được khai thác thay vì bị loại bỏ cùng thiết bị ban đầu.

Phân khúc nào đang dùng RAM thu hồi nhiều nhất?

Loại RAM tái sử dụng phổ biến hiện nay là LPDDR4X dung lượng 4 GB. Những linh kiện này chủ yếu xuất hiện trên các mẫu điện thoại 4G có giá bán dưới 5 triệu đồng.

Đây là phân khúc mà người mua thường nhạy cảm với biến động giá. Khi chi phí linh kiện tăng, nhà sản xuất khó nâng giá bán mà không ảnh hưởng đến sức mua. Vì vậy, dùng RAM thu hồi trở thành một phương án giúp doanh nghiệp kiểm soát giá thành, đặc biệt với các mẫu máy có biên độ điều chỉnh giá hạn chế.

Tiêu chí Thông tin theo nguồn Tỷ lệ chip RAM tái sử dụng hiện nay Khoảng 3-4% thị trường di động Dự báo năm 2027 7-9% Loại RAM phổ biến LPDDR4X, dung lượng 4 GB Thiết bị sử dụng chủ yếu Điện thoại 4G giá dưới 5 triệu đồng Kỹ thuật xử lý Reballing

Bài toán kỹ thuật: không đơn giản như thay linh kiện thông thường

Tuy nhiên, việc tháo chip và hàn lại trên bo mạch điện thoại đòi hỏi thiết bị chuyên dụng cùng kỹ thuật xử lý chính xác. Các chân kết nối siêu nhỏ khiến công việc này phức tạp hơn nhiều so với việc thay thế những linh kiện có thể tháo lắp thông thường.

Ngoài ra, việc thu hồi và tái lắp chip nhớ còn phụ thuộc vào thiết kế bo mạch và sự phù hợp của từng loại linh kiện.

Xu hướng có thể lan sang smartphone tầm trung

TrendForce dự báo giá DRAM, loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên dùng trong nhiều thiết bị điện tử, sẽ tiếp tục tăng trong quý I/2027. Áp lực này có thể khiến các nhà sản xuất mở rộng việc dùng chip nhớ tái chế và những linh kiện có thông số được điều chỉnh để tiết giảm chi phí.

Theo dự báo, giải pháp tận dụng RAM cũ có thể không còn giới hạn ở điện thoại phổ thông mà dần xuất hiện trong phân khúc tầm trung.

Từ nhà sản xuất đến cộng đồng phần cứng

Kỹ thuật tái sử dụng chip nhớ cũng được ghi nhận trong cộng đồng người đam mê phần cứng máy tính. Đầu tháng 11, một người yêu công nghệ thu hút sự chú ý khi tháo chip nhớ SK Hynix từ thanh RAM laptop DDR5 SO-DIMM trị giá khoảng 120 USD. Người này dùng reballing để lắp chip lên bo mạch RAM máy tính để bàn tự chế.

Sản phẩm được mô tả có giá trị tương đương một thanh RAM máy tính để bàn khoảng 1.000 USD, đồng thời đạt tốc độ truyền dữ liệu tương đương DDR5-7800. Trường hợp này cho thấy kỹ thuật trên không chỉ được quan tâm trong sản xuất smartphone mà còn được một số người dùng áp dụng để tìm giải pháp thay thế khi giá linh kiện tăng cao.

Nhìn chung, trong bối cảnh giá bộ nhớ được dự báo tiếp tục tăng, tận dụng RAM từ thiết bị cũ có thể là lựa chọn đáng chú ý của các nhà sản xuất điện thoại để duy trì mức giá cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc phổ thông.