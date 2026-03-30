Giá RAM toàn cầu giảm mạnh: Thời điểm vàng để người dùng nâng cấp hệ thống PC và laptop Thị trường RAM DDR4 và DDR5 đang ghi nhận mức giảm giá sâu do tình trạng dư cung toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tối ưu hiệu suất máy tính với chi phí thấp.

Thị trường linh kiện máy tính đang trải qua một đợt biến động đáng chú ý khi giá RAM bất ngờ giảm mạnh trên quy mô toàn cầu. Sự sụt giảm này mở ra cơ hội lớn cho người dùng muốn xây dựng cấu hình PC mới hoặc nâng cấp laptop với mức chi phí tiết kiệm hơn đáng kể so với thời gian trước.

Nguyên nhân dẫn đến làn sóng giảm giá RAM

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định tình trạng dư cung là yếu tố cốt lõi thúc đẩy giá thành linh kiện đi xuống. Trước đó, các nhà sản xuất chip nhớ đã tăng cường sản lượng dựa trên kỳ vọng về nhu cầu cao từ các trung tâm dữ liệu và phân khúc người dùng cuối. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế vĩ mô không ổn định khiến sức mua chững lại, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn tại các kênh phân phối.

Để giải phóng hàng tồn, các nhà cung cấp buộc phải điều chỉnh giảm giá bán. Đáng chú ý, áp lực giảm giá không chỉ xuất hiện ở mảng RAM mà còn lan tỏa sang các linh kiện khác như ổ cứng SSD và một số dòng card đồ họa, tạo nên một xu hướng giảm giá chung cho toàn thị trường linh kiện máy tính.

Lợi thế cho việc chuyển đổi công nghệ DDR5

Đợt biến động này mang lại lợi ích trực tiếp cho cả người dùng phổ thông lẫn chuyên nghiệp. Hiện nay, các module DDR4 đang duy trì mức giá thấp ổn định, trong khi bộ nhớ DDR5 bắt đầu tiệm cận mức giá hợp lý hơn. Việc trang bị thêm dung lượng RAM hoặc thay thế bo mạch chủ để hỗ trợ công nghệ mới trở nên kinh tế hơn, giúp nâng cao hiệu suất tổng thể từ tốc độ xử lý đến khả năng đa nhiệm.

Dự báo trong thời gian tới, quá trình chuyển đổi công nghệ sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn khi DDR5 dần thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn cũ. Người dùng nên tận dụng giai đoạn giá thành ưu đãi hiện tại để tối ưu hóa sức mạnh phần cứng cho hệ thống của mình.