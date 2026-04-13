Giá sắt thép hôm nay 13/4: Thị trường nội địa ổn định, giá thép Thượng Hải giảm Trong khi giá thép nội địa neo ở mức 15.430 đồng/kg, thị trường thế giới ghi nhận biến động trái chiều với giá thép thanh tại Thượng Hải giảm 0,5% do nhu cầu yếu.

Giá thép xây dựng trong nước ghi nhận diễn biến đi ngang, không có sự điều chỉnh so với các phiên giao dịch trước đó. Tại Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 hiện vẫn neo ở mức 15.430 đồng/kg.

Chi tiết giá thép xây dựng trong nước

Thương hiệu Thép Việt Ý tại khu vực miền Bắc niêm yết giá CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg. Cùng khu vực, Thép Việt Đức duy trì giá bán CB240 là 15.250 đồng/kg và CB300 đạt 15.050 đồng/kg. Các doanh nghiệp khác như VJS miền Bắc, Pomina và Thép Miền Nam cũng không có biến động mới về giá.

Diễn biến giằng co trên thị trường nguyên liệu thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4, thị trường thép thế giới ghi nhận các tín hiệu trái chiều. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,5%, tương đương 16 nhân dân tệ, lùi về mức 3.055 nhân dân tệ/tấn. Xu hướng giảm này chủ yếu do tâm lý lo ngại về sự chững lại của nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc.

Ngược lại, tại Sàn Singapore, giá quặng sắt cùng kỳ hạn ghi nhận mức tăng nhẹ 0,2 USD, lên 104 USD/tấn. Trong khi đó, tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 duy trì trạng thái đi ngang quanh mức 776 nhân dân tệ/tấn.

Phân khúc ống thép toàn cầu tăng trưởng không đồng đều

Theo báo cáo từ Reuters, thị trường ống thép toàn cầu đang phản ánh sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá ống thép hàn tăng mạnh thêm 60 USD/tấn, lên mức 655 USD/tấn (FOB) do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu xây dựng phục hồi. Tại Mỹ, giá ống thép OCTG phục vụ dầu khí duy trì ổn định ở mức 2.053 USD/tấn trong bối cảnh các nhà khai thác năng lượng giữ tâm lý thận trọng.

Số liệu từ Hiệp hội Ống thép Quốc tế (ITA) cho thấy sản lượng ống thép toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 177,9 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phân khúc ống có đường kính lớn (trên 16 inch) tăng trưởng mạnh nhất với mức 37%. Ngành dầu khí vẫn là động lực chính khi chiếm tới 51% tổng nhu cầu thị trường.

Tại châu Âu, Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) dự báo tiến trình phục hồi sẽ diễn ra chậm chạp với mức tăng trưởng 0,2% trong năm 2025 và 0,8% vào năm 2026. Áp lực từ chi phí năng lượng cao và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang là những thách thức lớn đối với các nhà sản xuất khu vực này, tạo ra xu hướng dịch chuyển sản xuất sang các khu vực có chi phí thấp hơn.