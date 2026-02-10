Giá sắt thép ngày 10/2: Thị trường nội địa đi ngang, giá quặng sắt quốc tế giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước ngày 10/2 duy trì ổn định tại cả ba miền, trong khi giá quặng sắt và thép kỳ hạn thế giới suy yếu do nhu cầu tại Trung Quốc chưa phục hồi.

Thị trường sắt thép trong nước ngày 10/2/2026 ghi nhận trạng thái ổn định về giá tại cả ba miền. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá nguyên liệu quặng sắt và thép kỳ hạn trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm do áp lực từ nhu cầu tiêu thụ yếu tại Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ.

Giá thép xây dựng nội địa duy trì mặt bằng ổn định

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay hầu như không có biến động so với các phiên trước đó. Tại miền Bắc, thương hiệu Hòa Phát giữ giá thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.010 đồng/kg. Các thương hiệu khác như Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing và VAS cũng duy trì khung giá phổ biến từ 13.330 đến 14.050 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá thép Hòa Phát dao động quanh mức 13.800 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và 13.600 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Trong khi đó, tại thị trường miền Nam, thép cuộn CB240 của Hòa Phát ổn định ở mức 14.010 đồng/kg, còn thép VAS được giao dịch trong khoảng 13.430 – 13.740 đồng/kg tùy chủng loại.

Thương hiệu Khu vực Loại thép Giá (VND/kg) Hòa Phát Miền Bắc Thép cuộn CB240 14.010 Hòa Phát Miền Bắc Thép thanh vằn D10 CB300 14.010 Hòa Phát Miền Nam Thép cuộn CB240 14.010 VAS Miền Nam Thép thanh vằn 13.430 – 13.740

Giá quặng sắt và thép kỳ hạn thế giới suy giảm

Trái ngược với sự ổn định trong nước, thị trường quốc tế ghi nhận sự sụt giảm ở các mặt hàng chủ chốt. Cụ thể, trên Sàn Giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh giao tháng 3/2026 đã giảm 0,5%, tương đương 14 Nhân dân tệ, xuống còn 3.070 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 cũng giảm 0,8%, về mức 780 Nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, quặng sắt giao tháng 2/2026 giảm 1,04 USD, chốt phiên ở mức 98 USD/tấn. Các chuyên gia nhận định áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc nhu cầu tiêu thụ thực tế tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ nét.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tăng mạnh tại Mỹ và EU

Đáng chú ý, thị trường thép cuộn cán nóng tại Mỹ và châu Âu lại ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 1/2026. Tại Liên minh châu Âu, giá HRC tăng từ 1 – 5%, riêng tại Italy đạt mức 635 Euro/tấn xuất xưởng và được kỳ vọng sẽ chạm mốc 645 Euro/tấn trong thời gian tới.

Tại khu vực Bắc Mỹ, giá HRC tăng 2,4% so với cuối tháng 12/2025, đạt 1.055,5 USD/tấn xuất xưởng. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 4/2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự bứt phá này được cho là do nguồn cung nội địa hạn chế kết hợp với chi phí logistics tăng cao.