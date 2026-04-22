Giá sắt thép ngày 22/4: Thép nội địa đi ngang, giá quặng sắt thế giới tăng Giá thép xây dựng trong nước ngày 22/4 duy trì ổn định quanh mức 15.000 đồng/kg, trong khi giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ do nhu cầu tích trữ tại Trung Quốc.

Thị trường sắt thép ngày 22/4 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá thép xây dựng trong nước duy trì trạng thái đi ngang, trong khi thị trường quốc tế có dấu hiệu khởi sắc. Sự ổn định tại Việt Nam phản ánh nhu cầu tiêu thụ thực tế chưa có đột biến, trái ngược với tâm lý tích trữ hàng tại các thị trường lớn như Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Giá thép nội địa duy trì mức ổn định

Tại thị trường Việt Nam, các thương hiệu thép lớn tiếp tục giữ nguyên biểu giá niêm yết. Theo ghi nhận, giá thép xây dựng hiện đang dao động phổ biến quanh ngưỡng 15.000 VND/kg tùy dòng sản phẩm và khu vực. Cụ thể:

Thép Hòa Phát: Duy trì mức giá khoảng 15.430 VND/kg cho cả dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300.

Thép Việt Ý: Tại khu vực miền Bắc, dòng CB240 niêm yết ở mức 15.150 VND/kg và D10 CB300 ở mức 14.700 VND/kg.

Thép Việt Đức: Giữ giá CB240 ở mức 15.250 VND/kg và CB300 khoảng 15.050 VND/kg.

Các doanh nghiệp khác như Pomina, VJS và Thép Miền Nam cũng không có điều chỉnh mới, phản ánh tình hình cung - cầu thị trường hiện tại đang ở trạng thái cân bằng.

Giá thép thế giới tăng nhờ nhu cầu tích trữ tại Trung Quốc

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá thép và nguyên liệu trên các sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng trong phiên giao dịch 21/4. Động lực chính đến từ việc các nhà máy thép Trung Quốc đẩy mạnh mua vào để bổ sung tồn kho trước kỳ nghỉ lễ từ ngày 1/5 đến 5/5.

Mặt hàng Sàn giao dịch Giá niêm yết Mức biến động Thép thanh (tháng 5/2026) Thượng Hải 3.126 CNY/tấn +0,55% Quặng sắt (tháng 5) Đại Liên 809,5 CNY/tấn +0,7% Quặng sắt Singapore 106,9 USD/tấn Đi ngang

Ngoài yếu tố nhu cầu, rủi ro nguồn cung cũng là nguyên nhân hỗ trợ giá. Hoạt động khai thác quặng sắt tại Australia và Brazil đang gặp khó khăn do thiếu hụt nhiên liệu và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Theo dữ liệu thị trường, lượng quặng sắt cập cảng Trung Quốc trong tuần gần nhất đã giảm khoảng 20% so với tuần trước đó, chủ yếu do nguồn cung từ Brazil suy yếu.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh

Không chỉ thép thành phẩm, các sản phẩm nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép cũng ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể, giá than luyện cốc tăng 1,53% và than cốc tăng 2,42%. Diễn biến này gây áp lực nhất định lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép trong ngắn hạn.

Tại Sàn Thượng Hải, các mặt hàng thép có sự phân hóa rõ rệt: trong khi thép cuộn cán nóng tăng 0,72%, thép dây lại giảm nhẹ 0,09% và thép không gỉ giảm 1%. Nhìn chung, xu hướng thị trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hoạt động sản xuất và diễn biến cung - cầu tại các thị trường trọng điểm toàn cầu.