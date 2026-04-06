Giá sắt thép ngày 6/4: Thị trường nội địa ổn định, giá thép thanh Thượng Hải giảm 1,6% Giá thép xây dựng trong nước duy trì mức 14.700 - 15.600 đồng/kg, trong khi giá quặng sắt và thép thanh quốc tế chịu áp lực giảm do lượng tồn kho lớn tại Trung Quốc.

Sáng 06/04, thị trường thép xây dựng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, thị trường thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá khi tâm lý thận trọng bao trùm và nhu cầu phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Thị trường thép trong nước giữ giá ổn định

Tại thị trường nội địa, giá thép xây dựng chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với những phiên trước đó. Sự cân bằng giữa cung và cầu trong ngắn hạn giúp các doanh nghiệp duy trì biểu giá niêm yết ổn định trên cả nước.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Thép thanh CB300 D10, D12 15.500 Hòa Phát Thép thanh D14 15.600 Hòa Phát Thép cuộn CB240 15.300 Việt Ý CB240 14.800 Việt Ý CB300 14.700 Việt Đức CB240 & CB300 14.800

Bên cạnh các thương hiệu lớn như Hòa Phát hay Việt Ý, các đơn vị khác như VJS, Pomina và Thép Miền Nam cũng chưa có động thái thay đổi giá bán. Theo các chuyên gia, trạng thái đi ngang này phản ánh tính ổn định của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước và quốc tế ngày 6/4

Giá quặng sắt và thép thế giới suy giảm

Ngược lại với sự ổn định trong nước, thị trường quốc tế mở cửa tuần mới với xu hướng giảm nhẹ. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 05/2026 đã giảm 1,6% (tương đương 50 CNY/tấn), xuống mức 3.050 CNY/tấn.

Thị trường nguyên liệu đầu vào cũng không nằm ngoài xu hướng này:

Sàn Đại Liên: Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 05/2026 giảm 0,2%, còn 799 CNY/tấn.

Sàn Singapore: Giá quặng sắt giảm 0,5 USD, giao dịch ở mức 105,03 USD/tấn.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực tồn kho cao tại Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thực tế vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá. Điều này khiến nhà đầu tư duy trì thái độ thận trọng, gây áp lực lên giá nguyên liệu đầu vào.

Sự phân hóa mạnh mẽ trên thị trường thép cán nóng (HRC)

Trong khi Trung Quốc trầm lắng, thị trường HRC tại Mỹ và châu Âu lại ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026. Tại Tây Âu, giá HRC đạt khoảng 715 EUR/tấn xuất xưởng, mức cao nhất trong hơn một năm qua do nguồn cung hạn chế. Tại Mỹ, giá thép tiếp tục tăng lên mức 1.118,8 USD/tấn nhờ các nhà sản xuất điều chỉnh giá và nhu cầu tích trữ tăng cao.

Trái lại, tại khu vực Thượng Hải (Trung Quốc), giá HRC chỉ tăng nhẹ 1%, duy trì quanh mức 485 USD/tấn FOB. Lượng hàng tồn kho từ phía Bắc đổ về dồi dào trong khi nhu cầu nội địa phục hồi chậm là rào cản lớn nhất ngăn cản đà phục hồi của khu vực này.

Triển vọng ngắn hạn

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường thép sẽ tiếp tục chịu áp lực từ lượng tồn kho cao. Mặc dù chi phí nguyên liệu và biến động tỷ giá có thể hỗ trợ phần nào tâm lý thị trường, nhưng nhìn chung, xu hướng giao dịch vẫn sẽ diễn ra thận trọng cho đến khi nhu cầu tiêu thụ thực tế có sự cải thiện rõ rệt hơn.