Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 11/5/2026: Giảm sâu so với đầu năm Giá sầu riêng hôm nay 11/5/2026 giảm sâu so với đầu năm, người trồng lỗ tới 10.000 đồng/kg dù giá không đổi so với hôm qua

Giá sầu riêng hôm nay 11/5/2026 cụ thể thế nào tại từng vùng?

Giá sầu riêng ngày 11/5 không biến động so với ngày 10/5. Tại Tây Nam Bộ, RI6 loại 1 có giá 55.000-60.000 đồng/kg, RI6 xô 25.000-28.000 đồng/kg, sầu riêng Thái loại 1 85.000-90.000 đồng/kg, Thái xô 45.000-50.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ: RI6 loại 1 55.000-60.000 đồng/kg, RI6 xô 25.000-30.000 đồng/kg, Thái loại 1 75.000-85.000 đồng/kg, Thái xô 40.000-50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên: RI6 loại 1 52.000-54.000 đồng/kg, RI6 xô 25.000-30.000 đồng/kg, Thái loại 1 72.000-74.000 đồng/kg, Thái xô 32.000-35.000 đồng/kg. Như vậy, mức giá cao nhất 90.000 đồng/kg (Thái loại 1, Tây Nam Bộ), thấp nhất 25.000 đồng/kg (RI6 xô tại nhiều nơi).

Bảng giá sầu riêng hôm nay so sánh 3 vùng

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết giá sầu riêng ngày 11/5/2026 và mức chênh lệch giữa các vùng.

Loại sầu riêng Tây Nam Bộ Đông Nam Bộ Tây Nguyên Chênh lệch cao nhất - thấp nhất RI6 Đẹp Lựa 55.000-60.000 55.000-60.000 52.000-54.000 8.000 đồng/kg RI6 Xô 25.000-28.000 25.000-30.000 25.000-30.000 5.000 đồng/kg Thái Đẹp Lựa 85.000-90.000 75.000-85.000 72.000-74.000 18.000 đồng/kg Thái Xô 45.000-50.000 40.000-50.000 32.000-35.000 18.000 đồng/kg

Bảng cho thấy giá sầu riêng Thái có sự phân hóa rõ rệt theo vùng, chênh lệch lên tới 18.000 đồng/kg, trong khi RI6 ổn định hơn. Lý do: sầu riêng Thái chủ yếu hướng xuất khẩu nên nhạy cảm với chi phí logistics và cảng biển.

Vì sao giá sầu riêng hôm nay lại ở mức thấp như vậy?

Giá sầu riêng lao dốc từ cuối tháng 4 và duy trì ở vùng thấp vì cung vượt cầu.

Cụ thể, nguồn cung tăng đột biến do các tỉnh ĐBSCL (Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang) và Đông Nam Bộ (Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai) đồng loạt bước vào cao điểm thu hoạch rộ trong tháng 5.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc – chiếm gần 80% kim ngạch – đang chững lại vì Trung Quốc siết kiểm nghiệm dư lượng cadimi và chỉ tiêu vàng O. Nhiều lô hàng bị ách tải tại cửa khẩu, buộc thương lái giảm thu mua.

Cạnh tranh từ sầu riêng Thái Lan cũng gay gắt hơn khi nước này dự kiến sản lượng mùa chính đạt 2,1 triệu tấn, tăng 33% so với năm ngoái, khiến giá xuất khẩu giảm.

Giá sầu riêng ở mức sàn đã đẩy nhiều nhà vườn vào cảnh thua lỗ. Tại nhiều tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, tỉnh lộ 923 (Cần Thơ), sầu riêng cũng xuất hiện dày đặc với giá chỉ bằng giá vườn. Tuy nhiên, đây hầu hết là hàng dạt, trái nhỏ, méo mó hoặc bị hư đáy.

Trong khi đó, sầu riêng vào siêu thị có giá 60.000-90.000 đồng/kg nhờ quy trình kiểm định khắt khe, nhưng nông dân hầu như không được hưởng lợi từ kênh này.

Dự báo giá sầu riêng có thể phục hồi khi nào?

Giá sầu riêng khó phục hồi trong tháng 5 vì đỉnh thu hoạch vẫn đang tiếp diễn. Đến cuối tháng 6, khi vụ chính ở ĐBSCL kết thúc và lượng cung giảm bớt, giá có thể nhích nhẹ 5-10% nhưng khó quay lại mức 80.000 đồng/kg như đầu năm.

Về lâu dài, để ổn định giá sầu riêng, cần đầu tư hệ thống kho lạnh bảo quản và nhà máy chế biến sâu (sấy, đông lạnh, làm bánh). Hiện nay, tỷ lệ hàng không đạt chuẩn xuất khẩu bị loại bỏ khá cao, đẩy giá nội địa xuống. Nếu có kho lạnh, doanh nghiệp có thể trữ hàng chờ giá tốt, tránh cảnh “được mùa mất giá”.