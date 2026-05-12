Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 12/5/2026 cao nhất 115.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 12/5/2026 dao động từ 15.000 - 115.000 đồng/kg, sầu riêng Thái và Musang King giữ giá cao

Giá sầu riêng hôm nay 12/5/2026 tiếp tục phân hóa mạnh giữa các dòng sản phẩm. Sầu riêng Thái VIP hiện giữ mức cao nhất tới 115.000 đồng/kg.

Dù thị trường chưa bước vào cao điểm thu hoạch, nhiều nhà vườn đã bắt đầu lo ngại áp lực giảm giá do chi phí sản xuất tăng nhanh.

Giá sầu riêng Ri6 và Thái hôm nay

Tại Tây Nam Bộ, giá sầu riêng Ri6 A hiện dao động 42.000 - 46.000 đồng/kg, còn Ri6 B ở mức 27.000 - 32.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái A được thu mua quanh vùng 80.000 - 90.000 đồng/kg. Loại Thái VIP tiếp tục neo ở vùng 110.000 - 115.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, Ri6 A hiện đạt 45.000 - 48.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với Tây Nguyên.

Phân loại Giá tại Tây Nam Bộ Giá tại Đông Nam Bộ Ri6 A 42.000 - 46.000 đồng/kg 45.000 - 48.000 đồng/kg Thái A 80.000 - 90.000 đồng/kg 85.000 - 90.000 đồng/kg Thái VIP 110.000 - 115.000 đồng/kg 110.000 - 115.000 đồng/kg

Musang King và Black Thorn giữ giá cao

Musang King A hiện được giao dịch quanh mức 85.000 - 92.000 đồng/kg tùy khu vực.

Black Thorn A tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức giá từ 106.000 - 110.000 đồng/kg.

Đây là nhóm sầu riêng cao cấp có giá bán cao hơn Ri6 A khoảng 60.000 đồng/kg.

Áp lực lớn với nhà vườn sầu riêng

Nhiều nhà vườn cho biết giá sầu riêng đang giảm trong khi chi phí phân bón, nhiên liệu và nhân công liên tục tăng.

Xu hướng kiểm định nghiêm ngặt từ thị trường Trung Quốc cũng khiến áp lực xuất khẩu tăng mạnh.

Giới chuyên gia đánh giá ngành sầu riêng cần tập trung hơn vào chất lượng đồng đều thay vì mở rộng diện tích tự phát.

Giải pháp cho ngành sầu riêng

Các doanh nghiệp và hợp tác xã đang thúc đẩy liên kết chuỗi nhằm tăng sức cạnh tranh cho sầu riêng Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng vùng trồng đạt chuẩn và đầu tư hệ thống kiểm định sẽ giúp ngành sầu riêng duy trì tăng trưởng bền vững.

Tổng kết phiên 12/5, giá sầu riêng trong nước vẫn duy trì vùng cao ở nhóm hàng chất lượng cao, dù áp lực giảm giá đang xuất hiện tại nhiều khu vực sản xuất lớn.