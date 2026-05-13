Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 13/5/2026 ổn định Giá sầu riêng hôm nay 13/5/2026 ổn định: RI6 55.000-60.000 đồng/kg, sầu Thái 85.000-90.000 đồng/kg. Đồng Tháp thí điểm truy xuất nguồn gốc

Giá sầu riêng hôm nay 13/5/2026 không thay đổi trên cả nước. Cụ thể, RI6 loại 1 tại Tây Nam Bộ 55.000 – 60.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 55.000 – 60.000 đồng/kg, Tây Nguyên 52.000 – 54.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại đẹp lựa cao nhất ở Tây Nam Bộ với 85.000 – 90.000 đồng/kg.

So sánh giá sầu riêng giữa ba miền

Giá sầu riêng RI6 cao nhất tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ (55.000-60.000 đồng/kg), thấp hơn một chút tại Tây Nguyên (52.000-54.000 đồng/kg). Chênh lệch mua – bán giữa hàng đẹp và hàng xô của RI6 là 25.000-35.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái, vùng Tây Nam Bộ có giá cao nhất (85.000-90.000 đồng/kg), tiếp đến Đông Nam Bộ (75.000-85.000 đồng/kg), thấp nhất là Tây Nguyên (72.000-74.000 đồng/kg). Nhìn chung, giá sầu riêng Thái cao hơn RI6 từ 20.000-30.000 đồng/kg cùng loại.

Hiện giá sầu riêng đang thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2022-2023. Một trong những nguyên nhân chính là diện tích tăng quá nhanh sau khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, các trung tâm kiểm nghiệm tạm ngưng nhận mẫu do vấn đề cadimi làm gián đoạn xuất khẩu. Đồng Tháp đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tháo gỡ, yêu cầu rà soát vùng trồng có nguy cơ nhiễm cadimi và xây dựng đề án phát triển bền vững.

Truy xuất nguồn gốc: Cơ hội nâng tầm giá sầu riêng Việt

Từ năm 2026, Đồng Tháp thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sầu riêng tại cơ sở sơ chế, đóng gói. Mục tiêu đến 2030, 100% vùng trồng xuất khẩu có truy xuất nguồn gốc. Đây là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc và các nước khác, qua đó giúp ổn định giá sầu riêng trong dài hạn. Nông dân nên chủ động đăng ký mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình canh tác an toàn.

Với giá sầu riêng RI6 đang ở mức 52.000-60.000 đồng/kg, nông dân không nên bán tháo mà nên liên kết với các hợp tác xã để đàm phán giá. Đối với sầu riêng Thái, mức giá 72.000-90.000 đồng/kg vẫn mang lại lợi nhuận khá. Tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các vùng trồng cần chủ động lấy mẫu kiểm tra cadimi, điều chỉnh độ pH đất để tránh bị từ chối khi xuất khẩu.