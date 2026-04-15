Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 15/4/2026: Tiếp tục đi ngang Giá sầu riêng hôm nay 15/4/2026 tại Việt Nam tiếp tục đi ngang, RI6 dao động 52.000–60.000 đồng/kg, Thái tuyển 72.000–90.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 15/4/2026 tiếp tục ổn định tại các vùng thu mua trọng điểm. Giá sầu riêng là chỉ báo quan trọng cho thị trường trái cây, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và tình hình sản xuất trong nước.

Giá sầu riêng tại Tây Nam Bộ

Giá sầu riêng RI6 loại đẹp hiện dao động từ 55.000 – 60.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến ở mức 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái loại tuyển duy trì 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn hàng xô ở mức 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng là yếu tố quan trọng giúp nông dân cân đối chi phí sản xuất.

Giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ

Giá sầu riêng RI6 loại đẹp giữ mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô dao động 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển giao dịch trong khoảng 75.000 – 85.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Theo số liệu, giá sầu riêng tại khu vực này không thay đổi so với ngày 14/4.

Giá sầu riêng tại Tây Nguyên

Giá sầu riêng RI6 đạt chuẩn hiện ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô dao động 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển giữ trong khoảng 72.000 – 74.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến quanh 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tại Tây Nguyên tiếp tục ổn định, chưa có biến động mới.

Bảng giá sầu riêng ngày 15/4/2026

Khu vực Loại Giá (đ/kg) Thay đổi Tây Nam Bộ RI6 đẹp 55.000 – 60.000 - Tây Nam Bộ Thái tuyển 85.000 – 90.000 - Đông Nam Bộ RI6 đẹp 55.000 – 60.000 - Đông Nam Bộ Thái tuyển 75.000 – 85.000 - Tây Nguyên RI6 đẹp 52.000 – 54.000 - Tây Nguyên Thái tuyển 72.000 – 74.000 -

Nguyên nhân chính là nhu cầu thu mua chưa tăng mạnh, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Giá sầu riêng là kết quả của sự cân bằng giữa sản lượng và sức tiêu thụ, nên chưa xuất hiện biến động rõ rệt.

Nông dân Gia Lai đã mạnh dạn áp dụng giống mới và kỹ thuật canh tác hiện đại. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được nâng cao, nhiều hộ đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ vườn sầu riêng. Giá sầu riêng ổn định giúp người trồng có kế hoạch đầu tư dài hạn.