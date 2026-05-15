Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 15/5/2026 đi ngang tại nhiều vùng Giá sầu riêng hôm nay 15/5/2026 ổn định tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Sầu riêng Thái vẫn giữ mức cao nhất tới 90.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 15/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại nhiều vùng trồng lớn khi sức mua chưa phục hồi mạnh. Giá sầu riêng RI6 và sầu riêng Thái gần như không thay đổi so với hôm qua

Giá sầu riêng miền Tây Nam Bộ giữ mức cao

Tại khu vực Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 loại đẹp hiện dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. So với ngày hôm qua, mức giá này giảm nhẹ khoảng 5.000 đồng/kg ở nhóm hàng đẹp lựa.

Giá sầu riêng RI6 mua xô tiếp tục duy trì trong khoảng 25.000 - 28.000 đồng/kg, không xuất hiện biến động mới. Chênh lệch giữa hàng đẹp và hàng xô dao động từ 27.000 - 35.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển vẫn giữ mức cao từ 85.000 - 90.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái mua xô ổn định quanh 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Đông Nam Bộ đi ngang

Giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ sáng 15/5 gần như không thay đổi so với các phiên gần đây. RI6 đẹp lựa tiếp tục được giao dịch trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

RI6 xô duy trì quanh mức 25.000 - 30.000 đồng/kg. Khoảng chênh lệch giữa hàng tuyển và hàng xô hiện dao động từ 30.000 đồng/kg trở lên.

Sầu riêng Thái đẹp lựa tại Đông Nam Bộ hiện được thu mua từ 75.000 - 85.000 đồng/kg. Giá mua xô phổ biến quanh mức 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Tây Nguyên thấp hơn miền Tây

Tại Tây Nguyên, giá sầu riêng RI6 đẹp lựa hiện dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 3.000 - 6.000 đồng/kg so với miền Tây Nam Bộ.

RI6 xô giữ mức 25.000 - 30.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái đẹp lựa tại khu vực này phổ biến quanh 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái mua xô tại Tây Nguyên hiện ở mức 32.000 - 35.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với miền Tây Nam Bộ.

Giá sầu riêng chưa phục hồi do sức mua chậm

Thị trường sầu riêng trong nước hiện giao dịch khá chậm do nhu cầu tiêu thụ chưa cải thiện rõ rệt. Nguồn cung tại nhiều vùng trồng vẫn ổn định khiến giá sầu riêng chưa xuất hiện biến động lớn.

Giá sầu riêng Thái hiện vẫn cao hơn đáng kể so với RI6 nhờ chất lượng đồng đều và nhu cầu xuất khẩu tốt hơn. Chênh lệch giữa sầu riêng Thái đẹp lựa và RI6 đẹp lựa tại nhiều khu vực dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Đồng Tháp triển khai mô hình kiểm soát Cadimi

Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn triển khai mô hình canh tác sầu riêng kiểm soát kim loại nặng Cadimi nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Mô hình được triển khai trên diện tích 1.000m2 tại xã Ngũ Hiệp, vùng chuyên canh sầu riêng lớn nhất tỉnh Đồng Tháp. Ngành nông nghiệp sẽ kiểm tra độ pH và hàm lượng Cadimi trong đất, lá và trái để đánh giá hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tồn dư Cadimi là hệ quả của quá trình canh tác kéo dài khiến đất bị ô nhiễm. Tỉnh đang rà soát mã số vùng trồng và siết chặt quản lý chất lượng phục vụ xuất khẩu.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Nông học thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, việc giảm Cadimi trong đất có thể thực hiện hiệu quả bằng cách bón phân hữu cơ, bón vôi và tăng cường vi sinh nhằm cải thiện pH đất.

Tổng kết

Giá sầu riêng hôm nay 15/5 tiếp tục ổn định tại nhiều khu vực trồng trọng điểm. Sầu riêng Thái vẫn duy trì mức giá cao nhất thị trường, trong khi RI6 chưa có tín hiệu phục hồi mạnh do sức mua còn chậm.