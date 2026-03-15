Giá sầu riêng hôm nay 15/3: Sầu Thái và Ri6 giảm sâu đến 25.000 đồng/kg Thị trường sầu riêng ngày 15/3 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh từ 20.000 - 25.000 đồng/kg đối với các dòng chủ lực như sầu Thái và Ri6 tại khu vực miền Tây.

Thị trường sầu riêng ngày 15/3 chứng kiến đợt biến động mạnh theo chiều hướng giảm sâu. Theo ghi nhận, giá sầu riêng Thái và Ri6 tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm từ 20.000 - 25.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, phản ánh áp lực điều chỉnh sau giai đoạn ổn định.

Giá sầu riêng Thái giảm mạnh tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tại khu vực Tiền Giang, Cai Lậy và Đồng Tháp, giá sầu riêng Thái ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Tùy thuộc vào chất lượng và tỷ lệ trái đạt chuẩn, giá thu mua được phân hóa rõ rệt giữa các nhóm hàng.

Phân loại Mức giá (VND/kg) Sầu Thái VIP loại A 140.000 - 160.000 Sầu Thái VIP loại B 120.000 - 140.000 Sầu Thái mẫu thường loại A 162.000 - 165.000 Sầu Thái mẫu thường loại B 140.000 - 142.000 Sầu Thái loại C 68.000 - 85.000

Ngoài các dòng cao cấp, các loại sầu Thái dạt và hàng kem cũng được điều chỉnh về mức giá thấp hơn. Cụ thể, sầu Thái dạt dao động ở mức 65.000 đồng/kg, sầu Thái C-D khoảng 70.000 đồng/kg và sầu Thái kem có giá thấp nhất là 22.000 đồng/kg.

Diễn biến giá sầu riêng Ri6

Tương tự như sầu Thái, giống Ri6 cũng ghi nhận đà đi xuống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mức giá được các thương lái thu mua trực tiếp tại vườn:

Sầu riêng Ri6 loại A: 80.000 - 85.000 đồng/kg.

80.000 - 85.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại B: 65.000 - 70.000 đồng/kg.

65.000 - 70.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại C: 60.000 - 65.000 đồng/kg.

60.000 - 65.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 kem: 17.000 - 22.000 đồng/kg.

Musang King tăng nhẹ, các giống khác duy trì ổn định

Trái ngược với xu hướng giảm của các dòng sầu riêng phổ biến, giống Musang King ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ về giá. Bên cạnh đó, các giống sầu riêng đặc sản như Chuồng Bò và Sáu Hữu vẫn giữ được mức giá ổn định.

Cụ thể, sầu riêng Musang King loại A hiện dao động từ 133.000 - 140.000 đồng/kg, loại B từ 110.000 - 120.000 đồng/kg. Đối với dòng sầu riêng Chuồng Bò, mức giá loại A đạt từ 85.000 - 90.000 đồng/kg. Sầu riêng Sáu Hữu loại A vẫn duy trì giá trị cao, dao động trong khoảng từ 95.000 - 110.000 đồng/kg. Sự phân hóa này cho thấy thị trường đang ưu tiên các dòng sản phẩm đặc sản có chất lượng vượt trội.