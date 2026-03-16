Giá sầu riêng hôm nay 16/3: Sầu Thái loại A giảm về mức 140.000 đồng/kg Thị trường sầu riêng ngày 16/3 ghi nhận sự điều chỉnh giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg đối với sầu Thái loại A, trong khi giá các loại Ri6 và Musang King duy trì ổn định tại kho.

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 16/3, giá sầu riêng Thái loại A có sự điều chỉnh giảm nhẹ từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện dao động ở mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, các mặt hàng sầu riêng khác như Ri6, Musang King và Chuồng Bò vẫn duy trì xu hướng đi ngang.

Biến động giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây

Tại các vùng trồng trọng điểm như Tiền Giang, Cai Lậy và Đồng Tháp, sầu riêng Thái loại A đang được các kho thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Mức giá này có sự chênh lệch tùy thuộc vào chất lượng trái và tỷ lệ đạt chuẩn tại mỗi vườn. Sầu riêng Thái loại B dao động quanh mức 120.000 đồng/kg, trong khi loại C có giá từ 68.000 đến 85.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái loại A ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ tại các kho thu mua khu vực miền Tây.

Đối với các phân khúc khác, sầu Thái dạt đang được giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Phân loại Thái C-D ghi nhận mức 70.000 đồng/kg; hàng dạt nặng dao động khoảng 50.000 đồng/kg. Riêng dòng sầu Thái kem có mức giá thấp nhất, dao động quanh 22.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 và các giống đặc sản ổn định

Trái ngược với đà giảm của sầu Thái, giá sầu riêng Ri6 vẫn giữ được sự ổn định. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Ri6 loại A được thu mua từ 82.000 - 85.000 đồng/kg, loại B từ 67.000 - 70.000 đồng/kg và loại C là 60.000 - 65.000 đồng/kg. Các dòng Ri6 C-D dao động 38.000 - 42.000 đồng/kg, trong khi Ri6 kem có giá từ 17.000 đến 22.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, các giống sầu riêng đặc sản khác cũng không có sự biến động về giá:

Sầu riêng Musang King: Loại A dao động từ 133.000 - 140.000 đồng/kg; loại B từ 115.000 - 120.000 đồng/kg; hàng dạt giữ mức 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Sầu riêng Chuồng Bò: Loại A đạt 85.000 - 90.000 đồng/kg; loại B dao động 70.000 - 77.000 đồng/kg.

Sầu riêng Sáu Hữu: Loại A duy trì mức giá từ 95.000 đến 110.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng tham khảo ngày 16/3