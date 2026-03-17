Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2026: RI6 và sầu riêng Thái đi ngang, sức mua vẫn thấp Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2026 tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đi ngang do sức mua thấp. Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục tăng

Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2026 tại các vùng trồng trọng điểm

Cập nhật ngày 17/3, thị trường sầu riêng trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Nhu cầu thu mua tiếp tục ở mức thấp khiến giá sầu riêng tại cả ba khu vực sản xuất lớn nhìn chung đi ngang so với những ngày trước đó.

Giá sầu riêng tại Tây Nam Bộ ngày 17/3/2026

Tại khu vực Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 loại 1 đang được thu mua trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến từ 25.000 – 28.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển giữ ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động quanh 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ ngày 17/3/2026

Ở khu vực Đông Nam Bộ, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Sầu riêng RI6 loại đẹp duy trì ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến trong khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển được giao dịch từ 75.000 – 85.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tại Tây Nguyên ngày 17/3/2026

Tại Tây Nguyên, thị trường sầu riêng vẫn chưa ghi nhận biến động mới. Sầu riêng RI6 đạt chuẩn có giá khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển duy trì ở mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến trong khoảng 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng hôm nay 17/3/2026

Khu vực Giống Loại hàng Giá thu mua (đồng/kg) Tây Nam Bộ RI6 Loại 1 55.000 – 60.000 Hàng xô 25.000 – 28.000 Sầu riêng Thái Hàng tuyển 85.000 – 90.000 Hàng xô 45.000 – 50.000 Đông Nam Bộ RI6 Loại đẹp 55.000 – 60.000 Hàng xô 25.000 – 30.000 Sầu riêng Thái Loại tuyển 75.000 – 85.000 Hàng xô 40.000 – 50.000 Tây Nguyên RI6 Đạt chuẩn 52.000 – 54.000 Hàng xô 25.000 – 30.000 Sầu riêng Thái Hàng tuyển 72.000 – 74.000 Hàng xô 32.000 – 35.000

Nguồn: Chogia.vn, cập nhật ngày 17/3/2026

Xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Kim Thành đạt 200–300 tấn/ngày

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, hiện nay trung bình mỗi ngày có 200 – 300 tấn sầu riêng được làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là mặt hàng nông sản có sản lượng xuất khẩu lớn nhất tại khu vực cửa khẩu này.

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng sầu riêng xuất khẩu được cho là nhờ chính sách nhập khẩu của Trung Quốc đối với mặt hàng trái cây được nới lỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

Bên cạnh yếu tố thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chủ động thích ứng với các quy định của phía nhập khẩu. Trước khi đưa hàng ra cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm hạn chế rủi ro và rút ngắn thời gian thông quan.

So với nhiều mặt hàng nông sản truyền thống, sầu riêng có giá trị kinh tế cao, giá trị xuất khẩu gấp khoảng 7 – 8 lần so với một số loại trái cây thông thường. Việc xuất khẩu thuận lợi mặt hàng này không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời tăng nguồn thu từ phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu.

Năm 2025, sầu riêng xuất qua Lào Cai đạt hơn 85.000 tấn, trị giá 240 triệu USD

Theo thống kê, năm 2025, tổng lượng sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 85.000 tấn, với giá trị khoảng 240 triệu USD. Kết quả này tiếp tục khẳng định Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành là điểm trung chuyển quan trọng đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, hoạt động xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lào Cai được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới.