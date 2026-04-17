Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026: Sầu riêng đi ngang ba miền

Quốc Duẩn17/04/2026 14:43

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026: giá sầu riêng tại ba vùng trồng trọng điểm ổn định khi sức mua chưa cải thiện. Sầu riêng Thái tuyển giữ 72.000 – 90.000 đồng/kg, RI6 loại đẹp 52.000 – 60.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026 tại miền Tây Nam Bộ

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026 tại Tây Nam Bộ tiếp tục đi ngang do sức mua chưa cải thiện. Sầu riêng RI6 loại 1 đẹp lựa giao dịch trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái hàng tuyển giữ ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô dao động 45.000 – 50.000 đồng/kg. Tây Nam Bộ tiếp tục là khu vực có giá sầu riêng Thái đẹp lựa cao nhất cả nước.

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026 tại Đông Nam Bộ

Mặt bằng giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ ổn định so với các phiên gần đây. RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển được thu mua 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 40.000 – 50.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tuyển tại Đông Nam Bộ thấp hơn Tây Nam Bộ khoảng 5.000 đồng/kg ở mức trần.

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026 tại Tây Nguyên

Thị trường sầu riêng Tây Nguyên duy trì trạng thái ổn định. RI6 đạt chuẩn dao động 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái tuyển giữ 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô quanh 32.000 – 35.000 đồng/kg. Tây Nguyên tiếp tục là khu vực có giá sầu riêng thấp nhất cả nước, thấp hơn Tây Nam Bộ tới 16.000 đồng/kg ở phân khúc Thái tuyển.

Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026: Sầu riêng đi ngang ba miền

Bảng giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026 tại ba vùng trồng

Loại sầu riêngNgày 17/4/2026 (đồng/kg)Ngày 16/4/2026 (đồng/kg)Thay đổi
Miền Tây Nam Bộ
RI6 đẹp lựa55.000 – 60.00060.000 – 65.000
RI6 xô25.000 – 28.00025.000 – 28.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa85.000 – 90.00085.000 – 90.000
Sầu riêng Thái mua xô45.000 – 50.00045.000 – 50.000
Miền Đông Nam Bộ
RI6 đẹp lựa55.000 – 60.00055.000 – 60.000
RI6 xô25.000 – 30.00025.000 – 30.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa75.000 – 85.00075.000 – 85.000
Sầu riêng Thái mua xô40.000 – 50.00040.000 – 50.000
Tây Nguyên
RI6 đẹp lựa52.000 – 54.00052.000 – 54.000
RI6 xô25.000 – 30.00025.000 – 30.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa72.000 – 74.00072.000 – 74.000
Sầu riêng Thái mua xô32.000 – 35.00032.000 – 35.000

Quy trình “luồng xanh” mở lối xuất khẩu sầu riêng

Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, sự kiện ngày 10/4/2026 đánh dấu cột mốc khi lô sầu riêng đầu tiên được thông quan theo quy trình “luồng xanh”.

Bài toán đặt ra hiện không còn là khả năng triển khai mà là mức độ thích ứng thực tế của doanh nghiệp. Cơ chế mới yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng phải thay đổi cách tổ chức sản xuất và kiểm soát chuỗi cung ứng từ gốc.

Ông Nguyễn Ngọc Phú Quí, đại diện Công ty TNHH Thương mại Nông sản Thiện Tâm – một trong hai doanh nghiệp có lô hàng đầu tiên được thông quan theo “luồng xanh” – cho biết trước đây doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chưa kiểm soát đầy đủ thông tin về nguồn gốc và quy trình sản xuất.

Khi hệ thống mới áp dụng, toàn bộ thông tin về lô hàng từ vùng trồng, đóng gói đến vận chuyển đều được xác định rõ ràng, giúp doanh nghiệp chủ động chứng minh chất lượng và hoàn thiện hồ sơ.

Bài liên quan
