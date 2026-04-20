Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026: Thị trường đi ngang, cao nhất 90.000 đồng/kg Giá sầu riêng tại các vùng thu mua trọng điểm trên cả nước duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch ngày 17/4/2026, với sầu riêng Thái loại tuyển giữ mức đỉnh 90.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại thị trường trong nước ngày 17/4/2026, giá sầu riêng tiếp tục duy trì đà đi ngang tại các vùng trồng chủ lực. Sức mua hiện chưa ghi nhận đột biến khiến mặt bằng giá không có sự điều chỉnh so với các phiên trước đó. Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất khẩu đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn thông quan mới.

Chi tiết giá sầu riêng tại các vùng trồng trọng điểm

Tại khu vực Tây Nam Bộ, sầu riêng Thái loại tuyển chọn tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức giá từ 85.000 – 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng RI6 loại đẹp được thu mua quanh mốc 55.000 – 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, mặt bằng giá thấp hơn nhẹ so với miền Tây nhưng vẫn giữ trạng thái ổn định. Cụ thể, sầu riêng Thái tại Đông Nam Bộ dao động từ 75.000 – 85.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, mức giá phổ biến cho sầu riêng RI6 đẹp lựa là 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Loại sầu riêng Tây Nam Bộ (VND/kg) Đông Nam Bộ (VND/kg) Tây Nguyên (VND/kg) RI6 Đẹp lựa 55.000 – 60.000 55.000 – 60.000 52.000 – 54.000 RI6 Mua xô 25.000 – 28.000 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Thái Đẹp lựa 85.000 – 90.000 75.000 – 85.000 72.000 – 74.000 Thái Mua xô 45.000 – 50.000 40.000 – 50.000 32.000 – 35.000

Siết chặt quản lý dữ liệu để tận dụng thông quan luồng xanh

Bên cạnh diễn biến giá, thị trường đang tập trung vào khả năng thích ứng của doanh nghiệp sau khi lô hàng đầu tiên được thông quan theo quy trình "luồng xanh". Đây là cơ hội lớn để giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển, nhưng đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối về dữ liệu nguồn gốc.

Ông Nguyễn Ngọc Phú Quí, đại diện Công ty TNHH Thương mại Nông sản Thiện Tâm, cho biết việc áp dụng hệ thống mới giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng thông tin từ vùng trồng đến khâu đóng gói. Tuy nhiên, điều này buộc doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với nông dân ngay từ giai đoạn lấy mẫu và thu hoạch dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Tưởng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn trái cây 001, nhấn mạnh việc định danh từng sản phẩm giúp theo dõi toàn bộ quá trình sinh trưởng và chăm sóc. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Việc liên kết chuỗi dữ liệu đồng bộ là yếu tố then chốt để duy trì vị thế xuất khẩu bền vững.