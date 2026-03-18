Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 18/3/2026 đi ngang, RI6 miền Tây giảm nhẹ Giá sầu riêng hôm nay 18/3/2026 giữ ổn định tại nhiều khu vực, riêng RI6 đẹp miền Tây giảm so với hôm qua, trong bối cảnh sức mua vẫn thấp

Giá sầu riêng hôm nay 18/3/2026 trên thị trường trong nước chưa ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu thu mua tiếp tục duy trì ở mức thấp. Mặt bằng giá tại các vùng trồng chủ lực nhìn chung ổn định, chưa xuất hiện biến động lớn.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, sầu riêng RI6 loại đẹp hiện được thu mua trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, giảm so với mức 60.000 – 65.000 đồng/kg của ngày 17/3. RI6 xô giữ nguyên ở mức 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển tiếp tục duy trì ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, không thay đổi.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá sầu riêng hôm nay 18/3/2026 không có biến động. RI6 loại đẹp giữ mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô dao động 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển giao dịch trong khoảng 75.000 – 85.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Ở Tây Nguyên, thị trường sầu riêng tiếp tục duy trì ổn định. RI6 đạt chuẩn có giá khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển giữ ở mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 32.000 – 35.000 đồng/kg.

So với ngày 17/3, giá sầu riêng hôm nay 18/3/2026 gần như đi ngang tại hầu hết các khu vực và phân khúc. Chỉ riêng RI6 loại đẹp tại Tây Nam Bộ ghi nhận giảm nhẹ, trong khi các mức giá còn lại đều không thay đổi. Diễn biến này cho thấy thị trường đang ổn định nhưng thiếu động lực tăng trong ngắn hạn.