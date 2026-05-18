Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 18/5/2026: Chênh lệch ba miền lên 16.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 18/5/2026: Tây Nam Bộ cao nhất với Thái đẹp 85.000-90.000 đồng/kg, Tây Nguyên thấp nhất 72.000-74.000. RI6 Tây Nam Bộ giảm 5.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 18/5/2026 phân hóa rõ rệt giữa ba miền với mức chênh lệch lên tới 16.000 đồng/kg ở sầu riêng Thái đẹp lựa. Tây Nam Bộ duy trì vùng giá cao nhất 85.000 - 90.000 đồng/kg, Tây Nguyên thấp nhất 72.000 - 74.000 đồng/kg. RI6 đẹp lựa Tây Nam Bộ giảm 5.000 đồng/kg về 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái Tây Nam Bộ cao hơn Tây Nguyên 16.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 18/5/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa ba khu vực sản xuất trọng điểm. Sầu riêng Thái đẹp lựa tại Tây Nam Bộ giữ vùng giá cao nhất 85.000 - 90.000 đồng/kg, trong khi cùng loại tại Tây Nguyên chỉ ở mức 72.000 - 74.000 đồng/kg. Mức chênh lệch giữa hai khu vực này lên tới 13.000 - 16.000 đồng/kg.

Đông Nam Bộ ở vị trí trung gian với sầu riêng Thái đẹp lựa giao dịch 75.000 - 85.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ ở cùng loại là 5.000 - 10.000 đồng/kg, trong khi so với Tây Nguyên cao hơn 3.000 - 11.000 đồng/kg.

Sự phân hóa giá sầu riêng giữa ba miền phản ánh nhiều yếu tố: chất lượng quả, mùa vụ thu hoạch, chi phí vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ chính và vị thế của thương hiệu địa phương. Tây Nam Bộ với truyền thống trồng sầu riêng chất lượng cao và gần các đầu mối xuất khẩu nên duy trì được giá tốt nhất.

RI6 đẹp lựa Tây Nam Bộ giảm 5.000 đồng/kg

Giá sầu riêng RI6 đẹp lựa Tây Nam Bộ hôm nay 18/5/2026 giao dịch ở mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg cả hai biên so với phiên 17/5 (60.000 - 65.000 đồng/kg). Đây là loại sầu riêng duy nhất có sự điều chỉnh giảm trong phiên đầu tuần này.

Sầu riêng RI6 đẹp lựa Đông Nam Bộ giữ mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, không đổi so với phiên trước. RI6 đẹp lựa Tây Nguyên duy trì 52.000 - 54.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ 3.000 - 6.000 đồng/kg.

Sau khi RI6 Tây Nam Bộ giảm giá, mặt bằng giá RI6 đẹp lựa Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đã ngang nhau, đều ở 55.000 - 60.000 đồng/kg. Đây là dấu hiệu cho thấy nguồn cung RI6 Tây Nam Bộ đang gia tăng theo giai đoạn thu hoạch trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Hàng xô và hàng tuyển: Chênh lệch lên đến 40.000 đồng/kg

Một điểm đặc biệt quan trọng của thị trường sầu riêng hôm nay 18/5/2026 là sự phân hóa rõ rệt giữa hàng tuyển (đẹp lựa) và hàng xô trong cùng giống. Tại Tây Nam Bộ, sầu riêng Thái đẹp lựa ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Thái hàng xô chỉ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa hai phân khúc này lên tới 40.000 đồng/kg.

Ở RI6 tại Tây Nam Bộ, chênh lệch giữa hàng tuyển 55.000 - 60.000 đồng/kg và hàng xô 25.000 - 28.000 đồng/kg cũng đạt 30.000 - 32.000 đồng/kg. Mức phân hóa này phản ánh tầm quan trọng của chất lượng quả trong việc quyết định giá bán.

Tại Tây Nguyên, khoảng cách giữa hàng tuyển và hàng xô của sầu riêng Thái là 37.000 - 42.000 đồng/kg (72.000 - 74.000 so với 32.000 - 35.000). Đông Nam Bộ chứng kiến mức chênh tương tự với sầu riêng Thái hàng tuyển 75.000 - 85.000 so với hàng xô 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Sự phân hóa giá sầu riêng theo chất lượng cho thấy lợi nhuận của nhà vườn nằm ở việc đầu tư chăm sóc để đạt tiêu chuẩn hàng tuyển. Một quả sầu riêng Thái đẹp lựa có thể bán cao gấp đôi quả sầu riêng Thái hàng xô cùng giống.

Bảng giá sầu riêng ba miền hôm nay 18/5/2026