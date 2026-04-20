Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 20/4/2026: Thị trường đi ngang Giá sầu riêng hôm nay 20/4/2026: Tiếp tục đi ngang trên cả ba vùng trồng trọng điểm. Sầu riêng RI6 đẹp dao động 52.000 - 60.000 đồng/kg, sầu riêng Thái tuyển giữ mức 72.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 20/4/2026 tại Tây Nam Bộ

Theo ghi nhận từ chogia.vn ngày 20/4/2026, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nam Bộ duy trì ổn định so với phiên liền trước. Sầu riêng RI6 loại 1 (đẹp lựa) được thu mua trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi hàng xô dao động từ 25.000 đến 28.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Thái tại Tây Nam Bộ, giá hàng tuyển hôm nay 20/4/2026 vẫn giữ ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg, là mức cao nhất thị trường trong ngày. Hàng xô sầu riêng Thái phổ biến từ 45.000 đến 50.000 đồng/kg, không đổi so với ngày 19/4.

Giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ ngày 20/4/2026

Tại khu vực Đông Nam Bộ, mặt bằng giá sầu riêng hôm nay tiếp tục đi ngang. Sầu riêng RI6 loại đẹp giữ mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động trong khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển tại Đông Nam Bộ được giao dịch trong khoảng 75.000 - 85.000 đồng/kg, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng Tây Nam Bộ. Hàng xô sầu riêng Thái tại khu vực này phổ biến từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Tây Nguyên ngày 20/4/2026

Thị trường sầu riêng Tây Nguyên hôm nay 20/4/2026 duy trì trạng thái ổn định, là vùng có giá sầu riêng thấp nhất trong ba khu vực trồng trọng điểm. Giá sầu riêng RI6 đạt chuẩn tại Tây Nguyên ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg, hàng xô dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg.

Với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển tại Tây Nguyên giữ trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến quanh 32.000 - 35.000 đồng/kg. Mức giá này phản ánh đặc thù vùng trồng có chi phí vận chuyển cao hơn tới các cảng xuất khẩu.

Bảng giá sầu riêng hôm nay 20/4/2026 (Đơn vị: đồng/kg)

Loại sầu riêng Ngày 20/4/2026 Ngày 19/4/2026 Thay đổi KHU VỰC TÂY NAM BỘ RI6 đẹp lựa 55.000 – 60.000 60.000 – 65.000 - RI6 xô 25.000 – 28.000 25.000 – 28.000 - Sầu riêng Thái đẹp lựa 85.000 – 90.000 85.000 – 90.000 - Sầu riêng Thái mua xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000 - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ RI6 đẹp lựa 55.000 – 60.000 55.000 – 60.000 - RI6 xô 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 - Sầu riêng Thái đẹp lựa 75.000 – 85.000 75.000 – 85.000 - Sầu riêng Thái mua xô 40.000 – 50.000 40.000 – 50.000 - KHU VỰC TÂY NGUYÊN RI6 đẹp lựa 52.000 – 54.000 52.000 – 54.000 - RI6 xô 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 - Sầu riêng Thái đẹp lựa 72.000 – 74.000 72.000 – 74.000 - Sầu riêng Thái mua xô 32.000 – 35.000 32.000 – 35.000 -

Nguyên nhân giá sầu riêng đi ngang

Nguyên nhân chính khiến giá sầu riêng hôm nay 20/4/2026 đi ngang là do nhu cầu thu mua trên thị trường nội địa còn yếu. Khi sức cầu chưa phục hồi, các đầu mối thu mua giữ giá ở mặt bằng hiện tại để chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường xuất khẩu. Tâm lý thận trọng của thương lái khiến biến động giá gần như không xuất hiện giữa các phiên liền kề.

So sánh giữa ba khu vực cho thấy Tây Nam Bộ vẫn là vùng có giá sầu riêng Thái tuyển cao nhất với 85.000 - 90.000 đồng/kg, cao hơn Tây Nguyên khoảng 13.000 - 16.000 đồng/kg. Với dòng RI6 đẹp lựa, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ cùng duy trì 55.000 - 60.000 đồng/kg, nhỉnh hơn Tây Nguyên 3.000 - 6.000 đồng/kg.