Giá sầu riêng hôm nay 20/5/2026: 3 vùng trồng chênh đến 16.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 20/5/2026 phân hóa rõ giữa 3 vùng trồng trọng điểm: Tây Nam Bộ cao nhất với sầu riêng Thái đẹp lựa 85.000 - 90.000 đồng/kg, Tây Nguyên thấp nhất chỉ 72.000 - 74.000 đồng/kg - chênh lệch lên tới 16.000 đồng/kg. RI6 đẹp lựa tại Tây Nam Bộ giảm 5.000 đồng/kg, các vùng khác đi ngang.

So sánh giá sầu riêng giữa 3 vùng trồng trọng điểm

Giá sầu riêng hôm nay 20/5/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa 3 vùng trồng trọng điểm: Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đối với sầu riêng Thái đẹp lựa, Tây Nam Bộ dẫn đầu với 85.000 - 90.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ ở mức 75.000 - 85.000 đồng/kg và Tây Nguyên thấp nhất 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch giữa Tây Nam Bộ và Tây Nguyên đối với sầu riêng Thái đẹp lựa lên tới 13.000 - 16.000 đồng/kg - mức chênh đáng kể. Đây là phản ánh khác biệt về chất lượng giống, kỹ thuật canh tác và vị thế thương mại của từng vùng. Tây Nam Bộ với hệ thống nhà vườn lâu năm và kết nối thương lái mạnh thường giữ giá cao hơn các vùng khác.

Đối với RI6 đẹp lựa, khoảng cách giữa các vùng hẹp hơn. Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ cùng mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, Tây Nguyên thấp nhất 52.000 - 54.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa cực cao và cực thấp khoảng 6.000 đồng/kg - phản ánh thị trường RI6 đồng đều hơn so với sầu riêng Thái.

Giá sầu riêng hôm nay 20/5 tại Tây Nam Bộ - vùng có giá cao nhất

Tại Tây Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 loại đẹp lựa hiện được thu mua quanh mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với mức 60.000 - 65.000 đồng/kg của ngày 19/5. Đây là loại duy nhất ghi nhận điều chỉnh giảm trong ngày 20/5 trên cả nước.

Sầu riêng RI6 hàng xô tại Tây Nam Bộ phổ biến 25.000 - 28.000 đồng/kg, đi ngang. Sầu riêng Thái đẹp lựa duy trì 85.000 - 90.000 đồng/kg - mức cao nhất cả nước. Hàng xô của Thái dao động 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch giữa Thái đẹp lựa và Thái xô tại Tây Nam Bộ khoảng 40.000 đồng/kg - phản ánh rõ giá trị của khâu tuyển chọn. Đối với RI6, chênh lệch giữa đẹp lựa và xô khoảng 27.000 - 35.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 20/5 tại Đông Nam Bộ - mức giá trung gian

Ở khu vực Đông Nam Bộ, mặt bằng giá sầu riêng nhìn chung đi ngang so với hôm qua. Sầu riêng RI6 loại đẹp lựa giữ quanh ngưỡng 55.000 - 60.000 đồng/kg, tương đương Tây Nam Bộ. Hàng xô ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển tại Đông Nam Bộ giao dịch trong khoảng 75.000 - 85.000 đồng/kg - thấp hơn Tây Nam Bộ 5.000 - 10.000 đồng/kg ở cả mức sàn và mức trần. Hàng xô của sầu riêng Thái phổ biến 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Đông Nam Bộ là vùng có biên độ giá rộng nhất cho sầu riêng Thái đẹp lựa (75.000 - 85.000 đồng/kg, dao động 10.000 đồng/kg) - phản ánh sự đa dạng về chất lượng giữa các vườn và đại lý trong khu vực.

Giá sầu riêng hôm nay 20/5 tại Tây Nguyên - vùng có giá thấp nhất

Tại Tây Nguyên, thị trường giá sầu riêng tiếp tục duy trì sự ổn định và là vùng có giá thấp nhất cả nước. Giá RI6 đẹp lựa hiện dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg - thấp hơn Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ khoảng 3.000 - 6.000 đồng/kg.

Sầu riêng RI6 hàng xô tại Tây Nguyên phổ biến 25.000 - 30.000 đồng/kg, tương đương Đông Nam Bộ. Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển tại Tây Nguyên 72.000 - 74.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước với biên độ rất hẹp chỉ 2.000 đồng/kg.

Hàng xô của sầu riêng Thái tại Tây Nguyên dao động 32.000 - 35.000 đồng/kg - cũng thấp hơn các vùng khác. So với Tây Nam Bộ (45.000 - 50.000 đồng/kg), Thái xô Tây Nguyên thấp hơn 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng hôm nay 20/5/2026 theo khu vực

Loại sầu riêng Ngày 20/5/2026 (đồng/kg) Ngày 19/5/2026 (đồng/kg) Thay đổi Khu vực Tây Nam Bộ RI6 Đẹp Lựa 55.000 - 60.000 60.000 - 65.000 Giảm RI6 Xô 25.000 - 28.000 25.000 - 28.000 - Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 85.000 - 90.000 85.000 - 90.000 - Sầu Riêng Thái Mua Xô 45.000 - 50.000 45.000 - 50.000 - Khu vực Đông Nam Bộ RI6 Đẹp Lựa 55.000 - 60.000 55.000 - 60.000 - RI6 Xô 25.000 - 30.000 25.000 - 30.000 - Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 75.000 - 85.000 75.000 - 85.000 - Sầu Riêng Thái Mua Xô 40.000 - 50.000 40.000 - 50.000 - Khu vực Tây Nguyên RI6 Đẹp Lựa 52.000 - 54.000 52.000 - 54.000 - RI6 Xô 25.000 - 30.000 25.000 - 30.000 - Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 72.000 - 74.000 72.000 - 74.000 - Sầu Riêng Thái Mua Xô 32.000 - 35.000 32.000 - 35.000 -

Lý do thị trường sầu riêng giao dịch chậm

Theo ghi nhận ngày 20/5, thị trường sầu riêng nội địa tiếp tục giao dịch chậm do sức mua chưa cải thiện rõ rệt. Nhiều vùng trồng sầu riêng tại Đồng Tháp bước vào cao điểm thu hoạch nhưng thay vì cảnh mua bán nhộn nhịp, không ít nhà vườn lại thấp thỏm chờ khách.

Theo ngành nông nghiệp và môi trường, vụ thuận năm nay Đồng Tháp dự kiến đạt khoảng 111.200 tấn sầu riêng. Riêng tháng 5 khoảng 74.387 tấn, tháng 6 khoảng 36.834 tấn. Áp lực sản lượng dồn vào cùng thời điểm cộng với yêu cầu kiểm soát chất lượng xuất khẩu tăng cao khiến hoạt động thu mua chậm hẳn.

Ông Phạm Văn Khang, nhà vườn ở xã Ngũ Hiệp, cho biết đầu tháng vẫn có thương lái trả hơn 50.000 đồng/kg đối với trái loại đẹp. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, đối tác gọi điện xin ngưng nhận hàng, viện lý do khâu kiểm nghiệm kéo dài và đầu ra chưa ổn định. "Trái chín tới ngày phải cắt, đâu thể neo hoài trên cây", ông Khang nói.

Áp lực từ thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu

Ở chiều ngược lại, giới thu mua cũng gặp khó khăn. Ông Nguyễn Thành Luân, thương lái chuyên gom hàng xuất khẩu tại khu vực Ngũ Hiệp - Đồng Tháp, cho biết nhiều hợp đồng phải xin dời lịch hoặc hủy cọc phút chót vì doanh nghiệp lo ngại rủi ro sau kiểm nghiệm.

"Không phải không muốn mua. Nhưng mua vào mà hàng nằm kho, chưa kịp thông quan thì tiền vận chuyển, kho lạnh, nhân công đội lên từng ngày", ông Luân chia sẻ. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, nhận định việc các thị trường nhập khẩu siết yêu cầu kỹ thuật đã tác động trực diện đến chuỗi thu mua.

Một khó khăn khác là việc kiểm nghiệm trong nước chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Nhiều đơn vị phân tích mẫu tại Đồng bằng sông Cửu Long quá tải, thời gian trả kết quả kéo dài, trong khi sầu riêng có thời gian bảo quản ngắn. Đồng Tháp đang hướng đến lời giải dài hơi cho ngành hàng sầu riêng qua đầu tư phòng kiểm nghiệm và chuẩn hóa quy trình canh tác.