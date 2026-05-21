Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 21/5/2026 tăng, Black Thorn đạt 110.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 21/5 tăng tại nhiều vùng, sầu Thái VIP loại A lên 87.000 đồng/kg, Black Thorn loại A đạt 108.000 - 110.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 21/5/2026 tăng trở lại, trong đó sầu Thái VIP loại A tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt 82.000 - 87.000 đồng/kg. Black Thorn tiếp tục có giá cao nhất, lên 108.000 - 110.000 đồng/kg.

Diễn biến giá sầu riêng cho thấy thị trường đang thoát dần giai đoạn trầm lắng. Nhu cầu thu mua hàng đẹp phục vụ xuất khẩu tăng, nhất là tại các vùng có nguồn hàng đạt chuẩn.

Giá sầu riêng Thái tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg

Giá sầu riêng Thái VIP loại A tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 82.000 - 87.000 đồng/kg. Mức giá cụ thể phụ thuộc chất lượng cơm, mẫu trái và tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu.

Sầu Thái loại B hiện giao dịch quanh 60.000 - 67.000 đồng/kg. Loại C chưa có mặt bằng cố định và thường được thương lượng trực tiếp giữa kho và nhà vườn.

Giá sầu riêng Thái mẫu dễ loại A đạt 78.000 - 82.000 đồng/kg. Hàng loại B dao động 58.000 - 62.000 đồng/kg, thấp hơn nhóm VIP do tiêu chuẩn chọn hàng khác nhau.

Giá Ri6 cao nhất tại Bình Phước

Giá sầu riêng Ri6 tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện đạt 50.000 - 52.000 đồng/kg với loại A. Loại B giữ quanh mức 35.000 đồng/kg.

Bình Phước là vùng có giá Ri6 khá tốt khi loại A đạt 50.000 - 55.000 đồng/kg, loại B đạt 35.000 - 40.000 đồng/kg. Tại Tây Ninh, Ri6 loại A khoảng 48.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 tại Đồng Nai dao động 46.000 - 50.000 đồng/kg với hàng loại A. So với sầu Thái, Ri6 có mức giá thấp hơn nhưng ổn định hơn theo từng vùng thu mua.

Giá sầu riêng cao cấp vẫn giữ lợi thế

Musang King tại Đồng bằng sông Cửu Long được thu mua khoảng 90.000 đồng/kg đối với loại A và 70.000 đồng/kg đối với loại B. Tại Bình Phước, Musang King loại A đạt 85.000 - 90.000 đồng/kg.

Black Thorn là giống sầu riêng có giá cao nhất trong ngày 21/5. Hàng loại A tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt 108.000 - 110.000 đồng/kg, cao hơn sầu Thái VIP loại A khoảng 21.000 - 28.000 đồng/kg.

Các giống nội địa như Chuồng Bò và Sáu Hữu có giá thấp hơn nhóm cao cấp. Chuồng Bò dao động 30.000 - 45.000 đồng/kg, còn Sáu Hữu đạt 50.000 - 58.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cải thiện giúp giá sầu riêng phục hồi

Giá sầu riêng tăng trở lại nhờ tình trạng ách tắc kiểm nghiệm và xuất khẩu được tháo gỡ từng phần. Năng lực xét nghiệm cadimi và chất vàng O cải thiện giúp hàng đi Trung Quốc thuận lợi hơn.

Nhiều doanh nghiệp đã có thể xuất khẩu hàng chục container mỗi ngày thay vì giao hàng cầm chừng. Khi áp lực tồn kho giảm, giá sầu riêng trong nước có thêm lực hỗ trợ.

Tổng kết, giá sầu riêng hôm nay 21/5 phục hồi rõ ở nhóm sầu Thái và giữ mức cao ở nhóm Black Thorn. Thị trường vẫn ưu tiên hàng loại A, đạt chuẩn truy xuất và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.