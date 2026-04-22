Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 22/4/2026: Giá sầu riêng RI6 và sầu riêng Thái Cập nhật giá sầu riêng hôm nay 22/4/2026 tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Giá sầu riêng RI6 và sầu riêng Thái loại đẹp, hàng xô theo từng khu vực

Giá sầu riêng hôm nay 22/4/2026 nhìn chung ổn định, không ghi nhận biến động lớn so với phiên trước, riêng một số nơi sầu riêng Thái tăng nhẹ ở khâu đầu mối.

Giá sầu riêng RI6 loại đẹp và hàng xô tại các vùng trồng trọng điểm duy trì trong ngưỡng phù hợp với mùa vụ, trong khi giá sầu riêng Thái vẫn cao hơn rõ rệt.

Giá sầu riêng hôm nay là bao nhiêu?

Giá sầu riêng hôm nay tại vườn và thương lái giữ xu hướng đi ngang, không tăng không giảm mạnh. Giá sầu riêng RI6 loại đẹp tại các tỉnh Tây Nam Bộ dao động từ 55.000 – 60.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến từ 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái loại đẹp (hàng tuyển) cao hơn RI6, giữ mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động quanh 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Tên loại sầu riêng Khu vực Giá hôm nay 22/4/2026 Giá 21/4/2026 Biến động RI6 đẹp lựa Tây Nam Bộ 55.000 – 60.000 60.000 – 65.000 Giảm RI6 xô Tây Nam Bộ 25.000 – 28.000 25.000 – 28.000 Không đổi Sầu riêng Thái đẹp lựa Tây Nam Bộ 85.000 – 90.000 85.000 – 90.000 Không đổi Sầu riêng Thái xô Tây Nam Bộ 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000 Không đổi RI6 đẹp lựa Đông Nam Bộ 55.000 – 60.000 55.000 – 60.000 Không đổi RI6 xô Đông Nam Bộ 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu riêng Thái đẹp lựa Đông Nam Bộ 75.000 – 85.000 75.000 – 85.000 Không đổi Sầu riêng Thái xô Đông Nam Bộ 40.000 – 50.000 40.000 – 50.000 Không đổi RI6 đẹp lựa Tây Nguyên 52.000 – 54.000 52.000 – 54.000 Không đổi RI6 xô Tây Nguyên 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu riêng Thái đẹp lựa Tây Nguyên 72.000 – 74.000 72.000 – 74.000 Không đổi Sầu riêng Thái xô Tây Nguyên 32.000 – 35.000 32.000 – 35.000 Không đổi

Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nam Bộ

Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nam Bộ nhìn chung ổn định nhưng có xu hướng điều chỉnh nhẹ so với phiên trước. Giá sầu riêng RI6 loại đẹp lựa dao động 55.000 – 60.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với mức 60.000 – 65.000 đồng/kg của ngày 21/4/2026.

Giá sầu riêng RI6 hàng xô giữ nguyên mức 25.000 – 28.000 đồng/kg, không có biến động đáng kể. Giá sầu riêng Thái loại đẹp lựa duy trì 85.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi hàng xô dao động 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại Đông Nam Bộ

Giá sầu riêng hôm nay tại Đông Nam Bộ tiếp tục đi ngang so với ngày 21/4/2026. Giá sầu riêng RI6 loại đẹp lựa giữ mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, tương đương mức hôm qua.

Hàng xô RI6 dao động 25.000 – 30.000 đồng/kg, chênh lệch khoảng 5.000 đồng/kg so với Tây Nam Bộ. Giá sầu riêng Thái loại đẹp lựa ở mức 75.000 – 85.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động 40.000 – 50.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên

Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên thấp hơn một chút so với Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Giá sầu riêng RI6 loại đẹp lựa đạt chuẩn dao động 52.000 – 54.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái đẹp lựa giữ mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ khoảng 10.000 – 18.000 đồng/kg. Hàng xô sầu riêng Thái tại Tây Nguyên dao động 32.000 – 35.000 đồng/kg, thấp hơn các vùng khác 10.000 – 18.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính là sản lượng sầu riêng hiện tại khá dồi dào, trong khi sức mua trong nước chưa khởi sắc rõ rệt nên thương lái không đẩy giá lên. Giá sầu riêng RI6 được điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước nhằm kích cầu tiêu thụ, nhất là ở kênh chợ và siêu thị.

Đối với sầu riêng Thái, do nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng cao cấp vẫn ổn định nên giá sầu riêng hôm nay giữ mức cao hơn RI6 đáng kể.

Thông quan sầu riêng sang Trung Quốc nhanh hơn

Theo Tạp chí Nông thôn Việt, thông quan sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đã được rút ngắn chỉ còn 5–6 ngày, thay vì 20 ngày như trước đây. Theo số liệu, việc giảm được khoảng 70% thời gian vận chuyển và thông quan giúp độ tươi, hương vị và màu cơm sầu riêng giữ được tốt hơn khi đến tay người tiêu dùng.

Giá sầu riêng trong nước có thể được cạnh tranh tốt hơn với sầu riêng Thái Lan, Malaysia nhờ giảm chi phí vận chuyển và lưu kho.