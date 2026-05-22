Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 22/5 đi ngang, thủ phủ tỷ phú bắt đầu lo lắng Giá sầu riêng hôm nay 22/5/2026 tiếp tục ổn định tại nhiều vùng trồng nhưng nhà vườn lo chất lượng trái giảm do mưa lớn

Giá sầu riêng hôm nay 22/5/2026 chưa xuất hiện tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu thu mua vẫn ở mức thấp. Nhiều vùng trồng lớn tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định.

Giá sầu riêng hôm nay đang khiến nhiều nhà vườn tại Lâm Đồng, Đạ Huoai và Đạ Tẻh lo lắng do mưa lớn xuất hiện liên tục đúng giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Giá sầu riêng RI6 và Thái giữ ổn định

RI6 đẹp lựa tại Tây Nam Bộ hiện dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Giá RI6 xô phổ biến quanh mức 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái đẹp lựa giữ vùng giá 85.000 - 90.000 đồng/kg. Giá mua xô duy trì quanh mức 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, RI6 đẹp lựa tiếp tục duy trì vùng 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn sầu riêng Thái đẹp lựa dao động từ 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên thấp hơn nhẹ so với miền Tây Nam Bộ. RI6 đẹp lựa phổ biến quanh 52.000 - 54.000 đồng/kg, còn sầu riêng Thái đẹp lựa dao động 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Người trồng lo sầu riêng bị sượng

Nhiều nông dân cho biết nếu mưa lớn kéo dài trước ngày thu hoạch, sầu riêng rất dễ bị sượng và chín không đều. Khi chất lượng giảm, giá bán có thể giảm sâu hoặc thương lái từ chối mua.

Hiện một số thương lái đã khảo sát vườn và đưa giá RI6 loại A quanh mức 40.000 - 45.000 đồng/kg. Hàng dạt phổ biến từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay thấp hơn đáng kể so với các năm cao điểm trước đây. Đây là nguyên nhân khiến nhiều nhà vườn lo lợi nhuận giảm mạnh.

Thủ phủ sầu riêng tiền tỷ chịu áp lực

Đạ Huoai từng được xem là thủ phủ sầu riêng với hàng nghìn hộ dân có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện tại đang khiến nguồn thu giảm đáng kể.

Nhiều nhà vườn cho biết chi phí chăm sóc cao và thời gian đầu tư kéo dài khoảng 6 tháng khiến áp lực tài chính ngày càng lớn nếu giá tiếp tục đi ngang.