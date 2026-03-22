Giá sầu riêng hôm nay 22/3: Sầu Thái VIP neo cao ở mức 165.000 đồng/kg Thị trường sầu riêng ngày 22/3 ghi nhận mặt bằng giá duy trì ổn định ở mức cao. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, sầu Thái VIP loại A đạt ngưỡng 165.000 đồng/kg, các loại Ri6 và Musang King giữ giá tốt.

Giá sầu riêng hôm nay ngày 22/3 tại các kho và khu vực trọng điểm duy trì đà ổn định từ các phiên trước. Theo khảo sát, các dòng sầu riêng xuất khẩu như Thái VIP và Musang King vẫn giữ được sức hút lớn với mức giá thu mua cao, phản ánh nhu cầu thị trường vẫn đang ở mức tích cực.

Diễn biến giá sầu riêng Thái tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tại các vùng trồng trọng điểm như Tiền Giang, Cai Lậy và Đồng Tháp, sầu riêng Thái tiếp tục là mặt hàng có giá trị giao dịch cao nhất. Cụ thể, sầu Thái VIP loại A hiện dao động trong khoảng từ 160.000 - 165.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng trái và tỷ lệ đạt chuẩn tại kho.

Đối với các phân khúc khác của dòng sầu riêng Thái, mức giá được ghi nhận như sau:

Sầu Thái VIP loại B: Dao động từ 120.000 - 125.000 đồng/kg.

Sầu Thái mẫu đẹp loại A: Mức giá phổ biến từ 142.000 - 150.000 đồng/kg.

Sầu Thái mẫu đẹp loại B: Dao động từ 122.000 - 125.000 đồng/kg.

Sầu Thái loại C và hàng lỗi: Loại C thực hiện thương lượng trực tiếp; hàng lỗi dao động quanh mức 100.000 - 105.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, các loại hàng dạt và hàng kem có giá thấp hơn đáng kể. Sầu Thái dạt và sầu Thái C-D dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg, trong khi sầu Thái dạt nặng ghi nhận mức 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 và các giống sầu riêng khác

Cùng với sầu Thái, phân khúc sầu riêng Ri6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng duy trì mức giá ổn định, phục vụ cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cụ thể:

Loại sản phẩm Phân loại Giá thu mua (VND/kg) Sầu riêng Ri6 Loại A 90.000 - 92.000 Sầu riêng Ri6 Loại B 70.000 - 77.000 Sầu riêng Ri6 Loại C 55.000 Ri6 C-D - 60.000 - 65.000 Ri6 kem - 17.000 - 22.000

Ngoài hai giống chủ lực trên, các dòng sầu riêng đặc sản khác cũng ghi nhận mức giá khá tốt. Đáng chú ý, sầu riêng Musang King loại A đang được thu mua từ 133.000 - 140.000 đồng/kg, loại B ở mức 110.000 - 113.000 đồng/kg.

Sầu riêng Sáu Hữu loại A có giá tương đương Ri6, dao động từ 90.000 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng sầu riêng Chuồng Bò loại A đạt mức 85.000 - 90.000 đồng/kg và loại B là 70.000 - 75.000 đồng/kg. Các loại hàng dạt chung của các giống này dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường sầu riêng trong phiên ngày 22/3 không có biến động bất thường, giá trị các loại sầu riêng chất lượng cao vẫn được bảo toàn nhờ nguồn cung được kiểm soát tốt và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe từ các đơn vị thu mua kho.